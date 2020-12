Boris Johnson et Grant Shapps ont été filmés hier soir en train de rire d’une question sur la perspective d’un Brexit sans accord tout en donnant une conférence de presse sur la propagation d’une nouvelle souche de coronavirus qui a provoqué le chaos frontalier au Royaume-Uni lundi.

Alors qu’il posait la question, la caméra est passée de M. Peston au Premier ministre, au secrétaire des transports M. Shapps et au conseiller scientifique en chef du gouvernement, Sir Patrick Vallance. Il montrait le rire de M. Johnson se tournant vers M. Shapps, qui a également brièvement ri et s’est tourné pour rencontrer l’œil du Premier ministre.

Pendant ce temps, un groupe de députés a averti que les ministres devaient intervenir pour empêcher le Brexit de faire grimper les prix des denrées alimentaires lorsque les travailleurs étrangers quittent la Grande-Bretagne. Neil Parish, président de la commission de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales, a déclaré que «nous risquons tous des prix alimentaires plus élevés» si «les agriculteurs et les producteurs alimentaires britanniques ne peuvent pas trouver les travailleurs dont ils ont besoin».