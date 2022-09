Boris Johnson se marque comme une fusée d’appoint “éclaboussant après avoir rempli sa fonction” dans le discours final du Premier ministre

BORIS Johnson s’est qualifié aujourd’hui de “fusée d’appoint qui a rempli sa fonction” dans son dernier discours en tant que Premier ministre – avant de supplier les députés de soutenir son successeur.

Dans son discours d’adieu, Boris a exhorté les députés conservateurs à se rallier derrière Liz Truss après des semaines de luttes intestines brutales bleu contre bleu pendant la campagne à la direction des conservateurs.

Boris Johnson prononce son dernier discours en tant que Premier ministre devant le No10 Crédit : AP

Boris Johnson et sa femme Carrie quittent No10 main dans la main

Boris Johnson se rendra en Écosse aujourd’hui pour démissionner de son poste de Premier ministre

Boris et Carrie sont applaudis par le personnel à l’intérieur du No10 Crédit : Andrew Parsons / No10 Downing Street

Appelant le parti conservateur à s’unir, il a déclaré: “Il est temps que la politique soit finie les gens.

“Il est temps pour nous tous de soutenir Liz Truss et son équipe et son programme et de livrer pour les gens de ce pays.”

BoJo a ajouté que son successeur ne recevra “que le soutien le plus fervent”.

Il a dit que si son chien Dilyn et le chat résident No10 Larry pouvaient s’entendre, les députés conservateurs aussi.

Mais dans une dernière fouille contre des collègues mutins qui l’ont entraîné vers le bas, M. Johnson a plaisanté: “Le relais sera remis dans ce qui s’est avéré de manière inattendue être une course de relais. Ils ont changé les règles à mi-parcours. Mais tant pis maintenant.”

À propos de la crise du coût de la vie qui sème le chaos en Grande-Bretagne, M. Johnson a promis que le prochain gouvernement conservateur soutiendrait ceux qui luttent.

Il a juré : “Nous avons et continuerons d’avoir cette force économique pour donner aux gens l’argent dont ils ont besoin pour traverser cette crise énergétique causée par la guerre vicieuse de Poutine.

“Je sais que Liz Truss et ce gouvernement conservateur compatissant feront tout ce qui est en leur pouvoir pour aider les gens à traverser cette crise, et ce pays la supportera et nous gagnerons.”

S’exprimant de l’extérieur de Downing Street pour la dernière fois, Boris a déclaré “c’est ça les gens”, avant de se comparer à une fusée d’appoint car il a dit qu’il réintégrerait la politique “en douceur”.

Surveillé par les alliés du MP et son équipe n ° 10, le Premier ministre a déclaré: “Je suis maintenant comme l’une de ces fusées d’appoint qui a rempli sa fonction et je vais maintenant rentrer doucement dans l’atmosphère et éclabousser de manière invisible dans un coin reculé et obscur de le Pacifique.”

BoJo et Mme Truss s’envoleront maintenant pour l’Écosse pour rencontrer la reine au château de Balmoral.

Le Premier ministre démissionnera officiellement et la reine “embrassera la main” de Mme Truss, qu’elle nommera Premier ministre.

La nouvelle dirigeante conservatrice prononce ensuite le premier discours de son poste de Premier ministre à 16 heures depuis l’extérieur du numéro 10.

Le Premier ministre a été évincé de la tête des conservateurs en juillet par des députés mutins à la suite d’une série de scandales qui ont hanté son poste de premier ministre.

L’affaire Owen Patterson, Partygate et la gestion du scandale des tâtonnements Chris Pincher ont tous conduit à la chute du Premier ministre.

Aujourd’hui, son poste le plus élevé sera repris par Liz Truss, qui a battu son rival Rishi Sunak pour remporter la course à la direction des conservateurs.

Elle a promis de réduire les impôts, de réduire la taille de l’État et d’aider les Britanniques à faire face à des factures énergétiques qui grimpent en flèche.

Mme Truss devrait annoncer son nouveau Cabinet ce soir, mais il est peu probable que BoJo soit choisi pour une place sur la table supérieure – du moins pour le moment.

M. Johnson a déclaré qu’en tant que député d’arrière-ban, il voudra se concentrer sur l’horrible guerre en Ukraine, en veillant à ce qu’elle ne sorte pas de l’agenda politique.

M. Johnson pourrait faire un retour spectaculaire si Mme Truss prouve un flop.

Il est toujours très populaire parmi les membres conservateurs et les hauts députés du parti.

Plusieurs conservateurs ont décrit en privé leurs «remords de vendeur» d’avoir abandonné leur chef et discutent des moyens pour qu’il revienne.

M. Johnson a refusé d’exclure une autre tentative au poste le plus élevé.