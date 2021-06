Boris Johnson se joint à l’attaque des «guerres culturelles» contre des étudiants pour avoir retiré le portrait de la reine

Boris Johnson a pesé sur la bataille des «guerres de la culture» sur le retrait d’un portrait de la reine d’une salle commune d’étudiants d’Oxford en envoyant un message selon lequel il «soutien» la critique du secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, à l’égard de la décision.

Le président du Magdalen College de l’Université d’Oxford a défendu le droit des étudiants à la « liberté d’expression et au débat politique » et a déclaré que le personnel du collège avait reçu des messages de menace alors que M. Williamson qualifiait la suppression du portrait d' »absurde ».

Mais le Premier ministre a marqué son soutien au commentaire, avec un porte-parole du 10 Downing Street déclarant aux journalistes: « Vous avez les mots du secrétaire à l’Éducation, que le Premier ministre soutient. »

Les membres de la salle commune du milieu du Magdalen College ont voté pour le changement à la majorité, affirmant que le monarque représentait «l’histoire coloniale récente» et pourrait faire en sorte que certains se sentent malvenus.

M. Williamson a tweeté que le monarque avait « travaillé sans relâche pour promouvoir les valeurs britanniques de tolérance, d’inclusivité et de respect dans le monde ».

Elle était un symbole de « ce qu’il y a de mieux au Royaume-Uni », a-t-il déclaré, tout en condamnant la décision.

« Les étudiants de l’Université d’Oxford enlevant une photo de la reine sont tout simplement absurdes », a écrit M. Williamson.

« Elle est le chef de l’État et un symbole de ce qu’il y a de mieux au Royaume-Uni. »

Alors que la fureur suscitée par la photo s’intensifiait, l’avocate Dinah Rose, qui a été nommée présidente du Magdalen College l’année dernière, a tweeté un appel pour mettre fin aux abus du personnel suite à la décision.

« Si vous faites partie des personnes qui envoient actuellement des messages obscènes et menaçants au personnel du collège, vous pourriez envisager de faire une pause et de vous demander si c’est vraiment la meilleure façon de montrer votre respect pour la reine », a écrit Mme Rose.

« Ou si elle serait plus susceptible de soutenir les traditions de débat libre et de prise de décision démocratique que nous maintenons en vie à Madeleine. »

Mme Rose a déclaré qu’elle aurait voté pour conserver la photo, mais a ajouté: «Je reviendrai à fond sur leur droit de débattre et de décider de cette question. Protéger la liberté d’expression dans les universités n’a jamais été aussi important.

« Le MCR a acheté une estampe de la reine en 2013 pour décorer sa propre salle commune et a voté pour la retirer quelques années plus tard. Sommes-nous vraiment si fragiles maintenant que nous contrôlons les votes des étudiants sur la décoration ? »

Et elle a ajouté : « Être étudiante, c’est plus qu’étudier. Il s’agit d’explorer et de débattre des idées. Il s’agit parfois de provoquer l’ancienne génération.

« On dirait que ce n’est pas si difficile à faire de nos jours. »

Le secrétaire aux Communautés, Robert Jenrick, a qualifié la rangée de «politique syndicale étudiante», mais il s’est dit «fier» d’avoir un portrait de la reine dans son bureau.

Il a déclaré mercredi à BBC Breakfast: « Je suis un grand fan et partisan de Sa Majesté la Reine, je pense que nous sommes incroyablement chanceux de vivre dans un pays avec un chef d’État de sa stature.

« Je ne voudrais pas que quelqu’un lui manque de respect par ignorance de cette façon, mais je ne pense pas que nous devrions perdre trop de temps sur la politique du syndicat étudiant. »

Le maire du Grand Manchester, Andy Burnham, a déclaré à Nick Ferrari sur LBC : « Ce genre de gestes devient un peu incontrôlable.

«Nous devons toujours respecter la reine, mais particulièrement maintenant, compte tenu des événements qui se sont produits au cours des derniers mois.

« Ayons le sens des proportions et un peu de respect. Les gens peuvent exprimer leurs points de vue, mais ce genre de gestes divise en fait – ils divisent simplement les gens, et je ne pense pas qu’ils accomplissent grand-chose, pour être honnête.

Sur son site Web, Magdalen College Middle Common Room se décrit comme « l’une des plus grandes communautés de diplômés des collèges traditionnels d’Oxford ».

Il déclare : « Nos diplômés viennent de nombreux pays différents à travers le monde et ont des intérêts divers, académiques et autres.

« Le MCR fait partie intégrante de l’expérience des diplômés de la Madeleine – non seulement nous organisons des événements sociaux et culturels pour les étudiants afin que nous puissions tirer le meilleur parti de notre séjour à Oxford, mais nous fournissons également un réseau de soutien pour la vie des diplômés dans représenter les préoccupations des étudiants auprès du Collège.