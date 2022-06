Boris Johnson se démène pour reprendre son autorité après la rébellion

LONDRES –

Le Premier ministre britannique Boris Johnson rencontrait son cabinet et tentait de réparer son autorité en lambeaux mardi après avoir survécu à un vote de défiance qui l’a laissé un dirigeant gravement affaibli.

Johnson a promis de « se mettre au travail » et de se concentrer sur « ce qui compte pour le peuple britannique » – défini comme l’économie, les soins de santé et la criminalité – après que les législateurs du Parti conservateur ont voté par 211 voix contre 148 pour le soutenir en tant que chef.

Johnson avait besoin du soutien de 180 des 359 législateurs conservateurs lors du scrutin secret de lundi pour rester au pouvoir. Il a obtenu plus que cela – mais bien qu’il ait décrit la victoire comme «convaincante», la rébellion était plus grande que certains de ses partisans ne l’avaient prédit. C’était également une marge plus étroite que la prédécesseure de Johnson, Theresa May, lors d’un vote de défiance en 2018. Elle a été contrainte de démissionner six mois plus tard.

Selon les règles du parti, Johnson est désormais libre d’un autre défi pendant un an. Mais les premiers ministres précédents qui ont fait face à des votes de censure, dont May et Margaret Thatcher, ont été définitivement endommagés.

La rébellion était le signe de profondes divisions conservatrices, moins de trois ans après que Johnson ait mené le parti à sa plus grande victoire électorale depuis des décennies. La plupart des journaux britanniques ne doutaient guère que c’était une mauvaise nouvelle pour Johnson. Le Daily Telegraph, qui soutient les conservateurs, a déclaré: «Une victoire creuse déchire les conservateurs», tandis que le Daily Mirror, de gauche, a déclaré sans ambages: «La fête est finie, Boris».

Le vote a fait suite à des mois de mécontentement croissant à propos de l’éthique et du jugement du Premier ministre, centrés sur les révélations de partis enfreignant la loi au bureau du Premier ministre lorsque la Grande-Bretagne était sous verrouillage pendant la pandémie de coronavirus.

L’ancien chef conservateur William Hague a déclaré que « bien que Johnson ait survécu à la nuit, les dommages causés à son poste de premier ministre sont graves » et qu’il devrait démissionner.

« Des mots ont été prononcés qui ne peuvent être rétractés, des rapports publiés qui ne peuvent pas être effacés, et des votes ont été exprimés qui montrent un niveau de rejet plus élevé qu’aucun dirigeant conservateur n’a jamais enduré et survécu », a écrit Hague dans le Times de Londres.