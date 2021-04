BORIS Johnson se bat maintenant seul sur la scène mondiale pour sauver la conférence sur le climat de la COP26 cette année alors que d’autres pays exigent qu’elle soit reportée.

Les ministres hésitent à mettre le sommet international sur Zoom à la place, ce qui signifie qu’un retard pour une deuxième année consécutive semble de plus en plus probable.

Boris Johnson se bat seul sur la scène mondiale pour sauver la conférence sur le climat de la COP26 cette année Crédit: Reuters

Des sources gouvernementales ont souligné qu’ils voulaient un événement en personne et «inclusif» pour rassembler les dirigeants mondiaux pour lutter contre le changement climatique.

Mais les initiés ont admis que cela était en suspens grâce à l’augmentation des cas de Covid dans le monde.

Une source diplomatique a déclaré au Sun: «La Grande-Bretagne est de plus en plus isolée sur ce front.

« Personne en Europe ne pense que cela va se produire et les États-Unis sont de plus en plus sceptiques que cela puisse se produire sans délai. »

Le président Biden organise un sommet virtuel sur le climat pour le Jour de la Terre la semaine prochaine, ce qui pourrait exercer plus de pression pour le retarder.

La Grande-Bretagne a vacciné jusqu’à présent plus de la moitié de la population adulte, mais d’autres pays du monde sont à la traîne et voient une nouvelle vague de virus.

Cela est venu alors que la guerrière du climat Greta Thunburg a déclaré cette semaine qu’elle boycotterait l’événement de Glasgow et a appelé à le retarder jusqu’à ce que les taux mondiaux de jab aient augmenté.

Elle a assisté à tous les événements climatiques majeurs depuis qu’elle est devenue célèbre grâce à ses éco-manifestations.

Downing Street insiste sur le fait qu’aucune décision finale n’a été prise sur l’opportunité de retarder l’événement, qui verra des personnes venant de près de 200 pays à travers le monde.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Nous travaillons sur la base de la COP26 qui se tiendra en personne en novembre, tout en surveillant de près la situation des covid.

«L’équipe du sommet travaille en étroite collaboration avec tous les partenaires et explore ce que différents scénarios pourraient signifier pour la COP26 et comment nous prévoyons cela, tout en mettant la santé des participants et de la communauté locale au premier plan.

« Nous ne cherchons pas à reporter le sommet. »

Le président Biden organise un sommet virtuel sur le climat pour le Jour de la Terre la semaine prochaine, ce qui pourrait accroître la pression pour retarder la conférence Crédit: AFP

Greta Thunburg a déclaré cette semaine qu’elle boycotterait l’événement de Glasgow et a appelé à son report jusqu’à ce que les taux mondiaux de jab aient augmenté. Crédit: PA

Cela est venu comme une nouvelle étude a déclaré que les élites riches doivent réduire les émissions de leurs voitures énergivores, mieux isoler leurs maisons et voler moins pour sauver la planète de la destruction.

Les scientifiques de l’ONU affirment que le 1% le plus riche du monde a produit le double des émissions de carbone combinées des 50% les plus pauvres.

Les voyageurs fréquents riches qui n’ont pas à s’inquiéter du coût du chauffage sont à blâmer et doivent être persuadés de changer leurs habitudes, a déclaré le rapport de la Cambridge Sustainability Commission on Scaling Behavior Change, basée au Royaume-Uni.