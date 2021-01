On s’attend généralement à ce que Boris Johnson maintienne les écoles fermées dans toute l’Angleterre dans le cadre d’un nouveau verrouillage national du coronavirus dans un mouvement qui laissera les parents et les élèves confrontés à des semaines d’incertitude.

Le Premier ministre exposera les « prochaines étapes » de la réponse du gouvernement à Covid-19 avec une adresse à la nation ce soir à 20 heures, le Parlement étant rappelé mercredi.

MailOnline comprend que l’Angleterre est confrontée à des restrictions générales similaires à celles imposées lors du premier verrouillage au printemps dernier, avec la crainte qu’elles devront durer des mois jusqu’à ce que les plus vulnérables soient vaccinés.

On pense que les écoles devront rester fermées à tous sauf aux enfants vulnérables et aux enfants des principaux travailleurs dans les semaines à venir.

Une telle démarche plongera l’année scolaire dans le chaos et soulèvera la question de savoir si les examens prévus pour 2021 pourront avoir lieu.

On s’attend à ce que Boris Johnson annonce que les écoles d’Angleterre resteront fermées dans les semaines à venir dans le cadre d’un nouveau verrouillage national.

Le gouvernement subit une pression croissante pour empêcher la majorité des élèves de fréquenter les salles de classe depuis qu’il a annoncé la semaine dernière que les écoles primaires dans de nombreuses zones sensibles seraient invitées à rester fermées début janvier.

Les ministres ont également repoussé le début du trimestre pour la plupart des élèves du secondaire d’une semaine, ce qui signifie qu’ils devaient rentrer le 18 janvier plutôt que le 11 janvier – alors que seules les années 11 et 13 préparant les examens devaient rentrer.

M. Johnson a déclaré ce matin que l’argument en faveur du maintien des écoles ouvertes était «puissant».

Le Premier ministre a également insisté sur le fait que les écoles sont sûres et que la fermeture des primaires serait un «dernier recours».

Mais les syndicats de l’éducation ont averti que ramener tous les élèves à l’école pourrait alimenter la pandémie et exposer les enseignants à un «risque sérieux» de tomber malades.

Une déclaration conjointe des syndicats représentant le personnel scolaire et les directeurs d’école a critiqué la gestion «chaotique» du gouvernement de la réouverture des écoles et a déclaré que cela avait semé la confusion chez les parents et le personnel.

Sir Keir Starmer, le dirigeant travailliste, a déclaré avant le discours du Premier ministre à la nation que tout verrouillage devait inclure la fermeture des écoles.

Il a tweeté: «Nous devons introduire un verrouillage national maintenant. Tragiquement, cela doit signifier la fermeture d’écoles.

«Nous avons besoin d’un simple contrat entre les Britanniques: le pays entre en lock-out, le gouvernement livre le vaccin. Restez à la maison, protégez le NHS, vaccinez la Grande-Bretagne.

Le discours de M. Johnson à la nation est intervenu quelques heures après que Nicola Sturgeon a annoncé que les écoles en Écosse resteraient fermées pendant tout le mois de janvier dans le cadre d’un nouveau verrouillage au nord de la frontière.

Mme Sturgeon a déclaré qu’elle espérait que les écoles écossaises pourraient rentrer le 1er février.

Le report de la réouverture des salles de classe risque de faire des ravages dans l’année scolaire et soulève la question de savoir si les examens se dérouleront comme prévu actuellement.

Le gouvernement avait précédemment affirmé catégoriquement que les examens seraient passés en 2021 après la fermeture des écoles qui ont dû être supprimées l’année dernière.

Les ministres ont déclaré en octobre qu’ils travaillaient avec le régulateur des examens Ofqual pour mettre en place des plans pour que les tests aient lieu.

Ils ont déclaré que les examens seraient repoussés de trois semaines, commençant après le semestre des jours fériés de mai et se terminant le 2 juillet.

Une longue fermeture d’écoles dans les semaines à venir déclenchera inévitablement des appels à repenser le calendrier des examens.

M. Johnson a déclaré ce matin que le risque posé par le coronavirus pour les enseignants n’était pas plus grand que pour quiconque.

Il a déclaré: « Le risque pour les enseignants, et bien sûr, nous ferons tout notre possible pour protéger les enseignants, mais le risque pour les enseignants n’est pas plus grand que pour quiconque.

«Les raisons de vouloir garder les écoles ouvertes sont, je pense, très, très puissantes.

L’ancien secrétaire conservateur à la santé Jeremy Hunt avait appelé à la fermeture des écoles « immédiatement », avertissant que les pressions auxquelles les hôpitaux étaient confrontés étaient « pires » que les crises hivernales précédentes.

Les premiers résultats d’une petite étude menée en novembre suggèrent que la proportion d’écoliers et d’enseignants atteints de coronavirus reflète la proportion dans la communauté locale.

L’étude de 105 écoles, publiée par l’Office des statistiques nationales (ONS) le mois dernier, a révélé que 1,24 pour cent des élèves et 1,29 pour cent du personnel dans l’ensemble ont été testés positifs pour l’infection actuelle – semblable au 1,2 pour cent signalé dans la communauté.

Mais aucune donnée ni étude majeure n’a été publiée depuis l’émergence d’une nouvelle souche plus infectieuse de coronavirus.

Le syndicat des chefs d’établissement NAHT a appelé le gouvernement à divulguer des preuves scientifiques concernant l’impact de la nouvelle variante Covid-19 sur les écoles.

Le secrétaire général de la NAHT, Paul Whiteman, a déclaré: « La NAHT a entamé des poursuites judiciaires vendredi dernier pour forcer le gouvernement à révéler les données scientifiques qu’il retient et qui sous-tendent ses affirmations selon lesquelles les écoles sont sûres.

« Nous ne sommes pas convaincus et nous attendons la réponse du gouvernement, qui est attendue aujourd’hui à 16 heures. »

Le NAHT – aux côtés de l’Union nationale de l’éducation (NEU), du syndicat des enseignants NASUWT, GMB, Unison et Unite – avait précédemment appelé à un passage à l’apprentissage à distance pour la plupart des élèves au milieu des problèmes de sécurité.

Les ministres ont été confrontés à la fureur des syndicats face aux plans chaotiques du gouvernement pour la réouverture des écoles en janvier

Les élèves de toute l’Angleterre sont maintenant confrontés à la perspective de plusieurs semaines d’apprentissage à distance, les écoles étant invitées à rester fermées

Tout le personnel qui continue de travailler dans des écoles avec des élèves vulnérables et des enfants de travailleurs clés devrait avoir un accès prioritaire aux vaccinations contre Covid-19, ajoute la coalition des syndicats.

Ils ont déclaré dans un communiqué conjoint: « Le fait de ramener tous les élèves dans les salles de classe alors que le taux d’infection est si élevé expose les travailleurs du secteur de l’éducation à de graves risques de maladie et pourrait alimenter la pandémie. »

Le NEU avait déjà informé ses membres qu’il n’était pas sûr de retourner dans les salles de classe lundi, car les écoles d’un certain nombre de zones non hotspot ont déclaré qu’elles avaient l’intention de rester fermées, contre les ordres initiaux du gouvernement.

L’école primaire Gildersome de Leeds, qui se trouve au niveau 3, a été forcée de fermer indéfiniment la plupart des enfants après que 16 membres du personnel aient signé une lettre disant qu’ils « exercent leur droit de ne pas donner des cours complets ».

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré à Sky News qu’il était « clair que la proportion d’enseignants qui attrapent un coronavirus n’est pas supérieure à celle du reste de la population ».

Il a ajouté: « Il y a donc des conseils de santé publique clairs derrière la position que nous avons adoptée et c’est ce que les gens devraient suivre car, bien sûr, l’éducation est également très importante, en particulier pour la santé à long terme des gens. »