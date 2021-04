BORIS Johnson est sur le point d’échanger une plus grande partie de sa flotte de moteurs ministériels énergivores contre des voitures électriques d’ici quelques mois.

Cela intervient alors qu’il tente de courtiser les dirigeants mondiaux avant son sommet écologique de la COP26 à Glasgow en novembre.

Boris Johnson est sur le point d’échanger des moteurs ministériels énergivores contre des voitures électriques d’ici quelques mois Crédits: Getty

Le Premier ministre a donné le feu vert pour accélérer la refonte du service de voiture de Whitehall dans le cadre de son programme vert.

Le ministère des Transports a un nouveau chargement de voitures officielles en commande qui devraient arriver le mois prochain.

Les ministres ont déjà promis que l’ensemble du parc automobile du gouvernement passera à l’électrique d’ici 2030, conformément aux plans visant à abandonner l’essence et le diesel à travers le Royaume-Uni.

Un quart des quelque 90 véhicules du gouvernement central doivent être électriques d’ici l’année prochaine, ce qui les incite à agir maintenant.

Le vœu du Premier ministre de passer de l’essence montrera à ses collègues dirigeants mondiaux comme le président américain Joe Biden qu’il est déterminé à diriger le monde sur la réduction des émissions.

On s’attend à ce que le No10 opte pour des Jaguars de fabrication britannique plutôt que de dépenser l’argent des contribuables à l’étranger.

Jaguar s’est engagé à être entièrement électrique d’ici 2025, mais le modèle XJ très apprécié du PM ne fera pas partie de cette gamme. Sa voiture devra être remplacée par un autre modèle à la place.

Le Jag blindé et sur mesure de Boris est conduit par des officiers spécialisés du Met et capable de résister aux bombes, aux armes à feu et peut rouler sur des pneus à plat.

