Boris Johnson s’apprête à confirmer le financement gouvernemental de la centrale nucléaire de Sizewell C

Boris Johnson a donné son signal le plus fort à ce jour qu’il annoncera un financement gouvernemental pour une nouvelle centrale nucléaire avant de quitter ses fonctions mardi prochain.

Le Premier ministre aurait pris en privé la décision d’aller de l’avant avec le réacteur Sizewell C dans le Suffolk il y a plusieurs semaines, malgré les inquiétudes des alliés de Liz Truss qu’une décision maintenant pourrait lier les mains de son probable successeur.

L’allié de Truss, Kwasi Kwarteng – actuellement secrétaire aux affaires et pressenti pour être chancelier si elle remporte la course pour succéder à M. Johnson – est un fervent partisan de l’énergie nucléaire, affirmant que le Royaume-Uni doit “se lancer” avec de nouvelles installations pour accroître la sécurité énergétique.

Mais un autre partisan de premier plan de la candidature du ministre des Affaires étrangères, le ministre du Trésor Simon Clarke, a averti dans une lettre divulguée que le coût massif du soutien gouvernemental était “suffisant pour affecter matériellement les dépenses et les choix budgétaires d’un gouvernement entrant”.

M. Johnson devrait aborder la crise énergétique actuelle et la nécessité d’augmenter la production d’électricité dans un discours majeur lors de sa “tournée d’adieu” au Royaume-Uni cette semaine.

S’exprimant lors d’une visite dans le Dorset aujourd’hui, il a précisé que le nucléaire figurerait dans cette annonce.

Abordant la crise causée par la flambée des prix du gaz et du pétrole, M. Johnson a déclaré: «Les gens s’en soucient. Ils veulent savoir que nous allons avoir une stratégie britannique de sécurité énergétique à long terme.

“Et nous sommes. Nous mettons plus de nucléaire – vous en entendrez parler plus tard cette semaine – et nous mettons également beaucoup d’énergie éolienne.

Downing Street a refusé aujourd’hui de commenter l’avancement du plan Sizewell C, affirmant seulement que les négociations étaient “en cours”.

Une porte-parole du n ° 10 a déclaré qu’elle ne pouvait pas commenter davantage, car la question était “commercialement sensible”, mais a noté que M. Johnson avait précédemment clairement indiqué son soutien au nucléaire comme moyen de réduire la dépendance aux combustibles fossiles.

L’approbation par le gouvernement du financement de la construction de deux nouveaux réacteurs à Sizewell est nécessaire pour permettre de lever un financement privé d’environ 20 à 30 milliards de livres sterling.

Mme Truss n’a pas exprimé de position claire sur Sizewell C, mais a fait allusion l’année dernière aux inquiétudes concernant l’implication de la société énergétique publique chinoise CGN dans le cadre d’un consortium finançant les travaux préparatoires à la centrale nucléaire.