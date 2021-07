Boris Johnson s’apprête à annoncer un assouplissement des règles de distanciation sociale malgré la réaction des scientifiques

Boris Johnson est sur le point d’annoncer l’assouplissement des règles de distanciation sociale, malgré une réaction des scientifiques sur sa volonté d’accepter des maladies et des décès plus graves dus à Covid-19.

Les gens seront invités à « apprendre à vivre avec ce virus », lorsque le Premier ministre dévoilera lundi les décisions d’abandonner la « règle d’un mètre et plus » et les conseils sur le travail à domicile.

Il devrait dire que l’Angleterre est sur le point de supprimer la règle de distanciation le 19 juillet – permettant aux buveurs de commander à nouveau au bar – après qu’un ministre du cabinet a révélé que le port de masques faciaux serait volontaire.

Mais la fin probable des restrictions et un appel de Sajid Javid, le nouveau secrétaire à la Santé, à accepter que « les cas vont augmenter de manière significative », assimilant Covid à la grippe, ont suscité de vives critiques.

M. Johnson préparera le public à la poursuite des maladies graves et des décès, lors d’une conférence de presse à Downing Street – le lien entre l’augmentation des infections n’étant « affaibli », pas rompu – mais à des niveaux bien inférieurs à ceux avant la vaccination de la plupart des gens.

Un membre de l’organe consultatif du gouvernement Sage a qualifié les commentaires de M. Javid d' »effrayants », tandis qu’un second a averti que cela entraînerait de nouvelles « usines variantes », alors que la transmission montait en flèche.

Un expert en santé publique a qualifié la suppression de toutes les restrictions de Covid en seulement deux semaines de « absolument dingue » et M. Johnson a été averti que la pandémie pourrait encore dégénérer « hors de contrôle ».

Mais le Premier ministre, qui devrait également mettre fin aux projets de certificats de statut Covid pour assister à de grands événements, plaidera également pour que le virus soit considéré comme la grippe – qui tue 20 000 personnes dans un mauvais hiver.

« Alors que nous commençons à apprendre à vivre avec ce virus, nous devons tous continuer à gérer avec soin les risques de Covid et faire preuve de jugement dans notre vie », dira-t-il.

Les ministres et les scientifiques évalueront les dernières données lors d’une réunion matinale. Dimanche, 24 248 autres infections confirmées en laboratoire et 15 décès ont été annoncés, tandis que les admissions à l’hôpital augmentent de 24% d’une semaine à l’autre.

Le contrecoup est intervenu après que M. Javid a qualifié les arguments de santé en faveur de la levée de toutes les restrictions de « contraignants », déclarant: « Nous devons également être clairs sur le fait que les cas vont augmenter considérablement.

Le professeur Stephen Reicher, membre de Sage, a tweeté : « Il est effrayant d’avoir un secrétaire à la ‘santé’ qui pense toujours que Covid est la grippe, qui ne se soucie pas des niveaux d’infection, qui ne se rend pas compte que ceux qui font le mieux pour la santé le font aussi mieux pour l’économie, qui veut abandonner toutes les protections alors que seulement la moitié d’entre nous sont vaccinés.

« Le message clé de la pandémie est » ce n’est pas une chose ‘je’, c’est une chose ‘nous’. Votre comportement affecte ma santé. Familiarisez-vous avec le concept « nous ».

Le professeur Adam Finn, du Comité mixte du gouvernement sur la vaccination et la vaccination (JCVI), a averti que la pandémie pourrait encore dégénérer «hors de contrôle» au Royaume-Uni.

« Je continuerai certainement à porter un masque si j’ai des symptômes ou si je suis dans un espace clos avec beaucoup d’autres personnes pendant une période prolongée », a-t-il déclaré.

Et, mettant en garde contre les pays en « quatrième et cinquième vagues », il a ajouté: « Je suis inquiet à ce sujet, pas seulement par souci d’équité pour les gens du monde entier, mais en fait aussi pour nous au Royaume-Uni. »

Soulignant l’arrivée de la variante Delta hautement infectieuse en provenance d’Inde, le professeur Finn a déclaré à Sky News : « Cela se reproduira si la pandémie se poursuit sans contrôle dans le monde entier.

« Ensuite, nous nous retrouverons avec un problème plus grave et je pense que c’est le scénario le plus probable pour provoquer une quatrième ou une cinquième vague dans ce pays qui serait hors de contrôle. »

Le professeur Robert West, expert en santé publique à l’University College London, a fait valoir que la suppression si rapide de toutes les restrictions de Covid était «absolument dingue».

« C’est comme avoir un gouvernement qui pense que la sécurité routière devrait relever entièrement de la ‘responsabilité individuelle’ : pas de feux de circulation, pas de code de la route, pas de loi sur la conduite à gauche, pas de glissières de sécurité », a-t-il tweeté.

Plus tôt, Robert Jenrick, le secrétaire des communautés, a levé le voile sur la série d’annonces de M. Johnson, alors qu’il saluait des données « très prometteuses » pour terminer la feuille de route hors du verrouillage le 19 juillet.

Confirmer le port du masque serait volontaire, a-t-il déclaré à Sky News : « L’État ne vous dira pas quoi faire, mais vous voudrez exercer un certain degré de responsabilité et de jugement personnels.

« Donc, différentes personnes arriveront à des conclusions différentes sur des choses comme les masques par exemple. »

Samedi, la British Medical Association a supplié le gouvernement de ne pas abolir toutes les règles de couverture du visage, les cas de Covid augmentant fortement et une troisième vague en cours.

Mais M. Jenrick a salué « un régime beaucoup plus permissif » à partir du 19 juillet, bien que les décisions finales ne soient annoncées qu’une semaine plus tôt.

Rachel Reeves du Labour a attaqué les briefings officieux selon lesquels les données vont dans la bonne direction, disant aux ministres de « présenter les preuves » des scientifiques.

« Il est important, si les codes QR vont s’arrêter, si les masques vont se détacher, que nous soyons absolument convaincus que c’est la bonne chose à faire », a déclaré le chancelier fictif.