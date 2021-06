Boris Johnson salue une «relation indestructible» avec les États-Unis après de «terribles» pourparlers avec Joe Biden

BORIS Johnson a salué la « relation indestructible » du Royaume-Uni avec les États-Unis après de « formidables » pourparlers avec le président Joe Biden.

Le Premier ministre a déclaré qu’il supprimait l’expression « relation spéciale » après des décennies – et souhaitait plutôt que les Britanniques et les Américains aient une connexion incassable.

Boris Johnson dit qu’il veut se débarrasser du terme « relation spéciale » pour décrire les liens entre le Royaume-Uni et les États-Unis Crédit : Andrew Parsons / No10 Downing St

Dans une interview avec Laura Kuenssberg de la BBC après s’être entretenu avec Biden au G7, M. Johnson a déclaré: « C’est une relation qui dure depuis très longtemps et qui a été un élément important de la paix et de la prospérité en Europe et dans le monde monde. »

Hier, Boris et Biden ont plaisanté ensemble pour les caméras alors qu’eux et leurs épouses se rencontraient pour la première fois.

Le président a déclaré aux journalistes: « J’ai dit au Premier ministre que nous avions quelque chose en commun, nous nous sommes mariés tous les deux bien au-dessus de notre poste. »

M. Johnson – qui s’est marié en secret il y a deux semaines – a répondu: « Je ne vais pas être en désaccord avec le président là-bas … Ou même sur quoi que ce soit d’autre.

Et après leur réunion, M. Johnson a déclaré que l’alliance entre le Royaume-Uni et les États-Unis est la « relation indestructible ».

Il a fait face aux informations selon lesquelles M. Biden était sur le point de le « réprimander » au sujet des tensions avec l’UE au sujet du protocole d’Irlande du Nord, ajoutant: « Le président n’a rien dit de tel ».

Et il a déclaré que les hommes avaient discuté du cas tragique de Harry Dunn – avec M. Biden « extrêmement sympathique » et « activement engagé ».

Le sommet du G7 commence aujourd’hui, mais M. Johnson et le président Biden se sont rencontrés un jour plus tôt pour cimenter l’alliance de longue date des deux pays.

Pour le week-end, la ville typiquement endormie de Carbis Bay à Cornwall accueille le cirque G7 et sa mêlée de journalistes et de sécurité.

Un anneau d’acier a été lancé autour de la ville, la sécurité rampant dans les rues.

La Cadillac « Beast » lourdement blindée du président Biden a été repérée.