Dans une déclaration précédant l’investiture de M. Biden, il a souligné les intérêts communs persistants que le Royaume-Uni et les États-Unis partagent en matière de défense, de sécurité et de «défense de la démocratie».

M. Johnson a déclaré: « Je félicite chaleureusement Joe Biden pour son investiture historique en tant que 46e président des États-Unis et j’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec sa nouvelle administration pour vaincre Covid et mieux reconstruire après la pandémie.

«Dans notre lutte contre Covid et à travers le changement climatique, la défense, la sécurité et dans la promotion et la défense de la démocratie, nos objectifs sont les mêmes et nos nations travailleront main dans la main pour les atteindre.