Boris Johnson a salué le verdict de culpabilité de Derek Chauvin et s’est dit «consterné» par le meurtre de George Floyd.

«J’ai été consterné par la mort de George Floyd et je salue ce verdict. Mes pensées ce soir vont à la famille et aux amis de George Floyd », a tweeté mardi le Premier ministre britannique.

Le 25 mai de l’année dernière, Floyd, 46 ans, a été arrêté parce qu’il était soupçonné d’avoir utilisé un faux billet de 20 dollars pour un paquet de cigarettes dans un magasin du coin à Minneapolis. Alors que la police essayait de le mettre dans une voiture de police, l’homme a paniqué et a plaidé qu’il était claustrophobe.

La police l’a plutôt mis au sol et une vidéo enregistrée par un adolescent a montré que l’ancien policier Chauvin, 45 ans, avait placé son genou sur le cou de Floyd pendant environ neuf minutes et demie, y compris pendant plusieurs minutes après que la respiration de Floyd s’était arrêtée et qu’il n’avait pas impulsion.

Dans le verdict de mardi, le jury a déclaré l’officier maintenant licencié, qui est blanc, coupable de meurtre non intentionnel au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré. Il sera condamné lors d’une audience distincte qui doit avoir lieu dans environ deux mois.

La mort de Floyd, environ six mois avant l’élection présidentielle de 2020, a fait la une des journaux internationaux et déclenché des manifestations à travers les États-Unis avec des gens qui recherchent justice. Ce fut une étape importante dans le mouvement Black Lives Matter et a conduit à des manifestations non seulement aux États-Unis mais aussi dans plusieurs autres pays, y compris au Royaume-Uni.

L’administration américaine a également salué le verdict. Kamala Harris, qui est devenue la première femme, la première personne noire et la première Américaine d’origine asiatique à devenir vice-présidente des États-Unis en janvier, a déclaré: «Nous faisons tous partie de l’héritage de George Floyd. Et maintenant, notre travail est de l’honorer – de l’honorer.

«Le verdict d’aujourd’hui nous rapproche de la réalisation de l’égalité de justice devant la loi. Mais le verdict ne guérira pas la douleur qui existe depuis des générations. Cela n’enlèvera pas la douleur ressentie par la famille Floyd. C’est pourquoi nous devons nous engager de nouveau à lutter pour l’égalité de la justice », a-t-elle tweeté.

Le vice-président Harris et le président Joe Biden ont appelé la famille Floyd après le verdict de culpabilité.

Racontant les mots de Floyd «Je ne peux pas respirer», le président Biden a déclaré: «Ce sont les derniers mots de George Floyd. Nous ne pouvons pas les laisser mourir avec lui. Nous devons continuer à les entendre. Nous ne devons pas nous détourner. Nous ne pouvons pas nous détourner.

«Il y a une législation significative de réforme de la police au nom de George Floyd, mais cela ne devrait pas prendre un an pour le faire. J’ai assuré à la famille Floyd que nous allons continuer à nous battre pour l’adoption de la loi George Floyd sur la justice dans les services de police afin que je puisse la signer immédiatement », a-t-il tweeté.