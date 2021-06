Boris Johnson salue le déploiement du vaccin Covid au Royaume-Uni comme une victoire clé du Brexit

LE PM a salué le programme de jabs du Royaume-Uni comme une victoire clé cinq ans après le vote sur le Brexit, mais a promis que le meilleur restait à venir.

Boris Johnson a déclaré que le fait de se libérer de l’UE, malgré le divorce tortueux, nous aiderait à nous remettre plus rapidement de la pandémie.

Le Premier ministre a déclaré que le meilleur restait à venir à l’occasion du cinquième anniversaire du vote sur le Brexit Crédit : Reuters

M. Johnson a déclaré que nous n’aurions pas pu « réaliser le déploiement de vaccin le plus rapide partout en Europe » toujours lié à Bruxelles.

Et il a ajouté que nous pouvons désormais « façonner un avenir meilleur pour notre peuple ».

BoJo, dans une déclaration marquant le cinquième anniversaire du jour où plus de 17 millions de Britanniques ont voté pour quitter l’UE, a insisté sur le fait qu’il restait sa « mission » d’utiliser les libertés acquises dans ce combat pour reconstruire la Grande-Bretagne.

M. Johnson a ajouté : « Les gens ont pris la décision capitale de reprendre le contrôle de notre destin.

«Ce gouvernement a obtenu le Brexit et nous avons déjà récupéré notre argent, nos lois, nos frontières et nos eaux.

«Maintenant, alors que nous nous remettons de cette pandémie, nous saisirons le véritable potentiel pour unir et mettre à niveau l’ensemble de notre Royaume-Uni.

« Avec le contrôle des réglementations et des subventions, et avec les ports francs qui stimulent les investissements, nous stimulerons l’innovation, l’emploi et le renouvellement dans toutes les régions de notre pays.

« Notre mission claire est d’utiliser les libertés qu’il apporte pour façonner un avenir meilleur. »

Le Premier ministre a taquiné à plusieurs reprises le leader travailliste Sir Keir Starmer pour avoir voté pour maintenir la Grande-Bretagne membre de l’Agence européenne des médicaments. Si nous avions été liés au régulateur, les experts disent que notre succès de déploiement n’aurait pas été possible car Bruxelles avait des semaines de retard pour commencer à piquer les citoyens.

Mais hier soir, le fervent Remainer Sir Keir a risqué une nouvelle querelle en faisant de l’un des principaux collaborateurs pro-UE le porte-parole du Labour pour le Brexit.

La baronne Jenny Chapman, une militante passionnée pour un deuxième référendum, accompagnera le gourou du Brexit Lord Frost dans les Lords.