Boris Johnson a salué un accord commercial de 660 milliards de livres sterling sur le Brexit qui a finalement «repris le contrôle» de l’UE plus de quatre ans après que la Grande-Bretagne a voté pour le quitter.

Le Premier ministre a déclaré que l’accord de la veille de Noël résout la question européenne qui «tourmente» la politique britannique depuis des générations.

Il a déclaré qu’en négociant un accord de libre-échange «jumbo» avec Bruxelles, son équipe de négociation avait réalisé ce que les cyniques prétendaient être «impossible» mais que les Britanniques savaient «instinctivement» qu’il était possible de faire.

L’accord, qui permet aux entreprises britanniques de continuer à commercer avec l’Europe sans droits de douane ni quotas, a été retardé par un accroc de dernière minute sur les calculs de l’UE sur les droits de pêche.

Il a finalement été résolu après une session d’une nuit à Bruxelles qui s’est prolongée dans l’après-midi de la veille de Noël avant d’être scellé avec un pouce levé par M. Johnson lors d’un appel vidéo avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Le Premier ministre a déclaré que l’accord protégerait les emplois, fournirait une certitude aux entreprises et donnerait au pays «les meilleures chances possibles de rebondir fortement» après Covid.

Lors d’une conférence de presse à Downing Street, M. Johnson a déclaré: «Nous avons repris le contrôle de nos lois et de notre destin. Nous avons repris le contrôle de chaque point et titre de notre règlement d’une manière complète et sans entrave.

«Depuis le 1er janvier, nous sommes en dehors de l’union douanière et du marché unique.

«Les lois britanniques seront élaborées uniquement par le Parlement britannique, interprétées par des juges britanniques siégeant dans des tribunaux britanniques et la compétence de la Cour européenne de justice prendra fin.»

S’adressant aux cyniques qui ont dit qu’un tel accord ne pouvait pas être fait, il a déclaré qu’il «réalise quelque chose que les gens de ce pays savaient instinctivement comme faisable, mais qu’on leur a dit impossible».

Le dernier obstacle à un accord – un accord sur les droits de pêche – a été levé lorsque M. Johnson a abandonné sa demande à l’UE de restituer 50% de ses quotas le 1er janvier et a accepté un retour de 25%.

L’UE, qui avait initialement exigé une période de transition de 14 ans pour les droits de pêche, est descendue à une transition de cinq ans et demi, au cours de laquelle la Grande-Bretagne augmentera progressivement sa part des deux tiers de tous les poissons dans les eaux britanniques, avant de retrouver sa pleine souveraineté. et l’attribution de quotas sur une base annuelle.

La Cour européenne de justice n’aura aucun rôle au Royaume-Uni à partir du 1er janvier et la Grande-Bretagne sera libre de conclure des accords de libre-échange avec d’autres pays – dont elle a déjà obtenu 61 – tout en conservant le libre-échange avec l’UE.

Dans une concession de dernière minute, Bruxelles a abandonné ses demandes de pouvoir imposer des «tarifs éclair» à la Grande-Bretagne sans avoir besoin de recourir à l’arbitrage. Il y aura également un examen de quatre ans de la façon dont l’accord fonctionne, à quel point l’accord pourrait être renégocié ou la Grande-Bretagne pourrait retirer le bouchon de l’accord commercial.

L’accord de 500 pages va maintenant être mis aux voix au Parlement le 30 décembre et doit également être ratifié par le Parlement européen et les 27 États membres.

Sir Keir Starmer, le dirigeant travailliste, a déclaré que son parti voterait pour l’accord, car à un moment d’une telle importance nationale, il n’était «pas crédible que le parti travailliste se trouve sur la touche».

M. Johnson a déclaré que l’accord final était «une très, très longue journée de marche loin» de l’accord Checkers de Theresa May, pour lequel il a démissionné de son poste de ministre des Affaires étrangères, qui avait proposé un règlement commun et un alignement dynamique.

La Grande-Bretagne sera libre de s’écarter des règles et réglementations européennes, bien que l’UE ait le droit de faire appel à un organe d’arbitrage indépendant si elle estime que la Grande-Bretagne s’est donnée un avantage concurrentiel injuste, ce qui pourrait entraîner l’imposition de tarifs.

La coopération se poursuivra sur des questions telles que le changement climatique, l’énergie, la sécurité et les transports, et le secteur des services – qui représente 80% des exportations britanniques – est inclus dans l’accord, mais avec quelques concessions de la part du Royaume-Uni.

M. Johnson a déclaré: « Il existe un bon langage sur l’équivalence des services financiers, peut-être pas autant que nous l’aurions souhaité, mais cela va néanmoins permettre à notre dynamique City de Londres de se développer et de prospérer comme jamais auparavant. »

Mme von der Leyen a déclaré: «Nous avons enfin trouvé un accord. Ce fut une route longue et sinueuse, mais nous avons beaucoup à montrer.

«C’est juste, c’est un accord équilibré, et c’est la chose juste et responsable à faire pour les deux parties.»

Mme von der Leyen a déclaré qu’elle ressentait une «satisfaction tranquille» et un «soulagement» qu’un accord avait été conclu.

« Il est temps de quitter le Brexit, notre avenir est fait en Europe », a-t-elle ajouté.

Le Groupe de recherche européen des députés conservateurs eurosceptiques a promis de convoquer une «chambre étoilée» d’avocats pour examiner les détails de l’accord, bien que le parti travailliste promette de le soutenir, toute rébellion conservatrice est susceptible d’être symbolique plutôt que décisive.

Les diplomates européens recevront un briefing le jour de Noël du négociateur en chef de Bruxelles, Michel Barnier.

Les chefs d’entreprise ont salué l’accord commercial, affirmant qu’il était venu comme un «énorme soulagement», bien qu’il soit si tard dans la journée.

Tony Danker, directeur général de CBI, a déclaré: «Les entreprises étudieront immédiatement les détails, quand elles le pourront, pour comprendre les implications pour leurs entreprises, leurs clients et leurs clients, mais des conseils immédiats du gouvernement sont nécessaires dans tous les secteurs.

«Par-dessus tout, nous avons besoin d’une confirmation urgente des délais de grâce pour lisser le bord de la falaise sur tout, des données aux règles d’origine, et nous devons veiller à ce que les marchandises circulent à travers les frontières.