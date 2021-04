BORIS Johnson a salué aujourd’hui le service de la reine en Grande-Bretagne à l’occasion de son 95e anniversaire.

Le Premier ministre a déclaré qu’il avait la « plus haute admiration » pour le monarque, qui a siégé sur le trône pendant près de 70 ans.

La reine fêtera aujourd’hui son 95e anniversaire mais est en deuil après la mort de son mari Philip Crédits: pixel8000

Il a déclaré: «Je voudrais adresser mes vœux chaleureux à Sa Majesté la Reine pour son 95e anniversaire.

«J’ai toujours eu la plus haute admiration pour Sa Majesté et son service à ce pays et au Commonwealth.

« Je suis fier d’être son Premier ministre. »

La reine est sur le point d’organiser une célébration privée et discrète aujourd’hui après la mort de son «bien-aimé» prince Philip.

Des membres de la famille royale l’ont soutenue tout au long de la période de deuil, et certains devraient lui rendre visite au château de Windsor aujourd’hui.

Sa journée spéciale s’inscrit dans la période de deux semaines de deuil royal du duc d’Édimbourg, qui est observé jusqu’à vendredi.

Aucune photographie officielle ne devrait être publiée pour marquer l’événement.

La pandémie a signifié que la célébration officielle de l’anniversaire de la reine connue sous le nom de Trooping the Color, normalement organisée en juin, a été annulée pour la deuxième année consécutive.

L’été dernier, un événement baptisé «mini Trooping» a été organisé au château de Windsor, et le palais de Buckingham a déclaré que des options pour un «défilé alternatif» étaient envisagées au domicile de la reine dans le Berkshire.