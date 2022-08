Boris Johnson salue Emmanuel Macron comme un « copain très bon » après que Liz Truss ait risqué une nouvelle prise de bec avec la France

BORIS Johnson a salué Emmanuel Macron comme un “très bon copain” après que Liz Truss ait risqué une nouvelle prise de bec avec la France.

Le ministre des Affaires étrangères avait déclenché une polémique en disant que “le jury est sorti” pour savoir si le président français était un “ami ou un ennemi”.

Emmanuel Macron recule devant les propos de Liz Truss Crédit : AFP

Le ministre des Affaires étrangères dit que le “jury est sorti” pour savoir si le président français était un “ami ou un ennemi” Crédit : Reuters

Macron meurtri a reculé devant le pot-shot et a répondu que, même si les deux pays seraient toujours amis, c’était parfois “en dépit des dirigeants”.

Il a dit que si Mme Truss ne pouvait pas se résoudre à l’appeler un allié, “nous allons avoir un problème”.

Le Premier ministre sortant, M. Johnson, a tenté de désamorcer la dispute hier en faisant l’éloge de son homologue parisien.

Le locuteur français a déclaré: “Emmanuel Macron est un très bon pote de notre pays.

“Je pense que les relations entre le Royaume-Uni et la France sont d’une grande importance. Elles sont très bonnes depuis longtemps, depuis l’ère napoléonienne essentiellement, et je pense que nous devrions nous en réjouir.

“Quant à Emmanuel, j’ai eu de très bonnes relations avec lui et je peux vous dire une chose : c’est un grand, grand fan de notre pays.”

Mme Truss, qui, en tant que ministre des Affaires étrangères, est la plus haute diplomate britannique, a refusé de revenir sur ses propos aujourd’hui malgré les avertissements que cela pourrait détériorer les relations avec notre voisin le plus proche.

Le chancelier Nadhim Zahawi, grand partisan, a insisté sur le fait qu’elle avait fait “un commentaire léger avec une touche d’humour”.

Mais les critiques l’ont accusée d’attiser inutilement les tensions, qui seront encore plus testées à mesure que le Brexit et les passages de migrants éclateront.

David Lammy, le secrétaire d’État fantôme du Labour aux Affaires étrangères, a fustigé : “Insulter le président de l’un des alliés les plus proches de la Grande-Bretagne montre un manque de jugement lamentable.”

L’ambassadeur allemand Miguel Berger a ajouté : “Je dirais que la relation avec la France est d’une importance cruciale pour le Royaume-Uni, donc ma recommandation serait vraiment de rechercher une relation aussi proche que possible”.

Racontée de ses propos hier, Macron choquée a fait une longue pause avant de déclarer aux journalistes : “Si les Français et les Britanniques ne sont pas capables de dire si nous sommes amis ou ennemis – le terme n’est pas neutre – nous allons avoir un problème.

“Alors oui bien sûr le peuple britannique, la nation qu’est le Royaume-Uni, est un ami, fort et allié, quels que soient ses dirigeants et parfois malgré les dirigeants et les petites erreurs qu’ils peuvent faire dans leurs discours.”