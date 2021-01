L’adresse à la nation intervient alors que le Premier ministre fait face à une pression croissante pour un troisième verrouillage national au milieu de la flambée des taux d’infections, d’hospitalisations et de décès dus à la nouvelle variante virulente de la maladie.

Et M. Johnson a déclaré qu’il ne faisait «aucun doute» que des mesures plus strictes seraient nécessaires, bien que lors d’une visite dans un hôpital du nord de Londres pour marquer les premières injections du vaccin Oxford / AstraZeneca, il semblait suggérer que tout resserrement des contrôles restait dans un certain temps. .