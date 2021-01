Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter Front Page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

Le PM s’adressera à la nation sur de nouvelles mesures de verrouillage

La nation retient son souffle. Boris Johnson annoncera ce soir de nouvelles restrictions de verrouillage dans un discours à la nation avec d’autres fermetures d’écoles attendues, peut-être jusqu’au semestre de février. Le Premier ministre devrait également confirmer le retour du blindage pour les personnes vulnérables lors de son apparition sur les écrans de télévision à 20 heures. Vous pouvez le suivre en direct ici. À 17 heures, les dirigeants des quatre pays ont tenu une conférence téléphonique, l’Écosse annonçant cet après-midi qu’un nouveau verrouillage y serait imposé à partir de minuit. Le nombre de cas à travers le Royaume-Uni a atteint un autre record de 58 784. Cela survient alors que la pénurie de personnel a forcé la fermeture d’écoles aujourd’hui, alors que les directeurs ont eu du mal à savoir qui se présenterait, tandis que les parents recevaient un préavis de moins de deux jours pour leur fermeture. Lisez ce que les restrictions de niveau 5 pourraient inclure, et qui cela pourrait affecter, et voici ce qu’un nouveau verrouillage national signifierait pour les voyages.

Pendant ce temps, les scientifiques ont averti que la variante sud-africaine de Covid-19 pourrait être résistante aux vaccins et plus difficile à récupérer grâce aux tests, car ils ont appelé à la fermeture immédiate des frontières. Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré qu’il était « incroyablement inquiet » de la nouvelle mutation. Il intervient alors que la première dose du vaccin de l’Université d’Oxford et AstraZeneca a été administrée aujourd’hui. Lisez pourquoi la course au déploiement du jab teste les chaînes d’approvisionnement et consultez la liste des priorités nationales.

L’extradition de Julian Assange vers les États-Unis bloquée par un juge

Le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, a gagné son combat pour éviter l’extradition vers les États-Unis et pourrait être libéré cette semaine. La juge de district Vanessa Baraitser a déclaré aujourd’hui à Old Bailey que l’homme de 49 ans ne devrait pas être extradé en raison du risque réel de suicide. Les avocats reviendront à Old Bailey mercredi pour une demande de mise en liberté sous caution, et si l’équipe juridique d’Assange réussit, leur client pourrait être un homme libre. Le gouvernement américain a indiqué son intention de faire appel. Assange est recherché pour faire face à un acte d’accusation de 18 chefs d’accusation, alléguant un complot visant à pirater des ordinateurs et un complot pour obtenir et divulguer des informations sur la défense nationale. Lisez une chronologie de la saga.

Pourquoi la BBC a échoué à Dr Who – et Jodie Whittaker

Jodie Whittaker quitterait Doctor Who à la fin de la prochaine série. La femme de 38 ans est devenue la première femme à assumer le rôle lorsqu’elle a remplacé Peter Capaldi en 2017. La BBC a bloqué l’histoire, bien que les bookmakers aient déjà décrit les favoris pour la remplacer. Michael Hogan analyse pourquoi le départ de Whittaker a du sens, affirmant que la BBC a échoué à Doctor Who et à la talentueuse actrice.

En un coup d’œil: les derniers titres des coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Message royal | La Reine a loué l’Heure de la Femme de Radio 4 pour être «une amie, une guide et une défenseure des femmes du monde entier» alors que l’émission entame sa 75e année. Le message rare et personnel a été lu par la nouvelle présentatrice Emma Barnett à ses débuts en tant qu’animatrice à plein temps. Dans sa critique du premier épisode de Barnett, Charlotte Runcie dit le présentateur a montré un engagement sans fioritures envers la politique.

Partout dans le monde: course au contrôle du Sénat américain

Le ciel était d’un bleu pur lorsque Jon Ossoff a pris le micro dans un parc à la périphérie de Savannah, en Géorgie. « Vous tous, mardi, c’est ça », a déclaré le candidat démocrate de 33 ans au Sénat américain. « Mardi, c’est tout. » Grâce aux bizarreries du système électoral de l’État, les occupants des deux sièges du Sénat américain de Géorgie seront décidés demain après que des « tours de piste » ont été ordonnés alors qu’aucun candidat n’a obtenu plus de 50% des voix en novembre. Cependant, ce n’est pas seulement le pouvoir de l’État qui est en jeu, mais le contrôle du Sénat. Éditeur américain Ben Riley-Smith a cette dépêche.

Entretien du lundi

« La pensée de partager ma vie avec quelqu’un me rend malade »