Boris Johnson rompt le silence et revient des vacances dans les Caraïbes dans une tentative sensationnelle de récupérer les clés du n ° 10

Hier soir, BORIS Johnson a déclaré qu’il était “prêt pour ça” alors qu’il rentrait chez lui après ses vacances dans les Caraïbes pour tenter de récupérer les clés du n ° 10.

Des pourparlers ultimes avec Rishi Sunak pourraient avoir lieu aujourd’hui pour éviter un affrontement pour la couronne conservatrice.

Boris Johnson est revenu de ses vacances pour récupérer les clés du n ° 10 Le crédit:

Boris Johnson pourrait tenir des pourparlers ultimes avec Rishi Sunak pour éviter un affrontement pour la couronne conservatrice Crédit : Jack Hill/The Times

L’ancien Premier ministre, en vacances dans les Caraïbes, a déclaré à l’ex-assistant James Duddridge: «Je rentre, Dudders. Nous allons le faire. Je suis d’accord pour ça”.

Boris était hier à mi-chemin du seuil crucial de 100 députés conservateurs nécessaires pour soutenir sa position dans une course à la direction, avec 53.

Mais il suit son rival Rishi Sunak, sur le point d’obtenir une place lors du vote de la semaine prochaine avec 87 voix.

Penny Mordaunt avait du mal à faire la coupure de lundi, avec seulement 24 députés qui la soutenaient.

Dans le but d’éviter un concours d’ecchymoses, les alliés des favoris organisaient des pourparlers.

La démission de M. Sunak en juin en tant que chancelier a été le catalyseur pour mettre fin au poste de premier ministre de M. Johnson.

Les partisans de Boris ont déclaré “qu’ils auraient une conversation” tandis que ceux du camp de Rishi pensaient : “Rishi veut parler à tous ses collègues”.

Mais il y avait peu d’espoir d’un accord car la paire est à des kilomètres l’une de l’autre sur les gros problèmes et les deux veulent le poste le plus élevé.

Le populaire secrétaire à la Défense, Ben Wallace, s’est exclu de la course et a déclaré qu’il “se penchait vers” Boris – alors que quatre autres hauts ministres du Cabinet ont rendu public leur soutien.

Le Sun peut révéler que l’ex-Premier ministre Liz Truss est sur le point de lui rendre la faveur que Boris lui a rendue et de le soutenir pour qu’il prenne la relève après ses 44 jours de travail ratés.

La députée conservatrice Dr Caroline Johnson et le ministre de l’Éducation Jonathan Gullis, qui ont tous deux démissionné en juillet dans le cadre de la campagne contre M. Johnson, ont soutenu son retour,

La ministre de l’Intérieur limogée, Suella Braverman, devrait également patauger ce week-end – faisant miroiter son équipe de fidèles partisans d’extrême droite en échange du prochain Premier ministre réglant le gâchis des petits bateaux migrants.

Mais on ne s’attend pas à ce qu’elle ait suffisamment de soutiens pour se présenter, n’ayant obtenu que 27 voix la dernière fois.

M. Johnson a appelé les supporters de ses vacances, leur promettant une “nouvelle culture” au n°10.

Mais ses alliés ont déclaré qu’il devrait présenter des excuses complètes pour Partygate.

Ils disent que seul le vainqueur éprouvé des élections, Boris, peut sauver les conservateurs de l’extinction totale alors qu’ils font face à leur pire sondage jamais enregistré.

Hier, un sondage montrait les conservateurs à 14 % et les travaillistes à 53 %.

Le député de Peterborough, Paul Bristow, l’un des premiers à soutenir le retour de BoJo, a déclaré que M. Johnson empêcherait le parti d’être “complètement anéanti”.

Boris Johnson, photographié avec sa femme Carrie, est à mi-chemin du seuil crucial de 100 députés conservateurs nécessaires pour soutenir sa position dans une course à la direction Crédit : Splash

La démission de M. Sunak en juin en tant que chancelier a été le catalyseur de la fin du poste de premier ministre de M. Johnson Crédit : PA

Rishi Sunak détient actuellement une avance sur Boris Johnson dans le but de devenir Premier ministre Crédit : Doug Seeburg/News Group Newspapers Ltd

Il a déclaré à la BBC : « Nous sommes confrontés à une crise. Boris Johnson a un mandat des membres du parti et de l’électorat.

« Nous pouvons éviter une élection générale, nous pouvons sortir et reconstituer ce groupe. . . et nous pouvons continuer et gagner les prochaines élections générales. J’en suis convaincu ».

Mais un sondage séparé a montré que M. Sunak avait la meilleure chance de remporter une élection si elle se tenait demain.

YouGov a déclaré qu’il recueillerait 34% des voix contre 43% pour Sir Keir Starmer.

M. Johnson obtiendrait 35%, contre 48% pour Sir Keir, si les deux hommes s’affrontaient.

Boris conserve un soutien important parmi les électeurs qui lui ont donné la majorité en 2019.

Près de trois électeurs sur quatre le préféreraient à Sir Keir.

Cependant, la moitié du public (52%) serait mécontente du retour de BoJo.

Et seulement un quart (27%) aimeraient le voir faire un retour époustouflant.

Hier soir, le père de M. Johnson, Stanley, a déclaré qu’il était susceptible de soutenir à nouveau son fils s’il optait pour le Premier ministre – mais voulait qu’il fasse d’abord des promesses écologiques clés.

Il a déclaré à Piers Morgan Uncensored de TalkTV: «Je pense qu’il a un dossier très solide pour être considéré comme un candidat viable et j’espère vraiment qu’il laissera son nom aller de l’avant.

“Il va jouer un rôle crucial dans l’unification de ces parties belligérantes du parti conservateur.”

L’ancien chef conservateur William Hague a déclaré que le retour de Boris entraînerait une “spirale de la mort” pour le parti assiégé.

Il a déclaré à Times Radio: “Je pense que ce serait une très, très mauvaise idée de ramener Boris Johnson.

“Tout a commencé, cet effondrement, parce que Boris Johnson n’a pas été en mesure de diriger le gouvernement de la bonne manière, de le maintenir uni de la bonne manière, de respecter les normes de conduite élevées qui sont nécessaires dans les plus hautes fonctions du pays.

« Son retour est la solution ? Ce serait tourner en rond et cela pourrait devenir une spirale mortelle du Parti conservateur.

“Et je pense que c’est peut-être la pire idée dont j’ai entendu parler depuis 46 ans que je suis membre du Parti conservateur.”

Le poissonnier Steve Waters, qui travaille au Birmingham Indoor Market, a déclaré hier à la BBC que l’ancien Premier ministre avait purgé son interdiction de “carton jaune” et que le moment était venu pour son retour.

Il a déclaré: «Ils veulent voir Boris Johnson revenir là où l’électorat britannique l’a placé. Il a été destitué par des députés, il a eu son carton jaune, il a fait son temps dans la poubelle du péché. Il est temps pour lui de revenir et de réaliser la performance de sa vie.

« Il va donner à l’opposition des nuits blanches. Il est le seul homme qui peut renverser la vapeur pour le Parti conservateur et dire : « cet homme a un mandat ». Boris, votre pays a besoin de vous.

Boris Johnson a démissionné de son poste de Premier ministre en juillet et pousse maintenant à faire son retour Crédit : Reuters

Qui soutient Boris Johnson ?

BORIS avait le soutien de 53 députés hier soir, dont plusieurs “grands frappeurs” du parti.

Le secrétaire à la Défense Ben Wallace a déclaré: «Je penche pour Boris. Nous devons réfléchir à cette question de légitimité que le public se posera, et aussi à qui pourrait gagner les prochaines élections. »

Le patron de Leveling Up, Simon Clarke, a déclaré: “Boris est la personne qui dirigera notre pays.”

Le chef du climat, Alok Sharma, a déclaré: “Boris a remporté un mandat en 2019. Nous devons recommencer à livrer notre manifeste.”

Le député de Peterborough, Paul Bristow, a déclaré: “Nous pouvons reconstituer ce groupe.”

Le secrétaire aux affaires Jacob Rees-Mogg a tweeté : BorisorBust.

Qui soutient Rishi Sunak ?

Hier soir, RISHI Sunak avait le soutien de 87 députés conservateurs alors qu’il se rapprochait du seuil de 100.

L’ancien vice-Premier ministre de Boris Johnson, Dominic Raab, a confirmé son soutien à Sunak en ligne.

Il a tweeté que l’ancien chancelier peut “unir les conservateurs en apportant les meilleurs talents au gouvernement pour le peuple britannique”.

Gavin Williamson a déclaré que Sunak avait “le talent, l’intégrité et l’humilité nécessaires pour nous offrir un nouveau départ”.

Sajid Javid, Johnny Mercer, Chris Philp et George Eustice étaient parmi les principaux députés à soutenir publiquement Sunak en tant que prochain Premier ministre.