Boris Johnson «  risquera 1 million d’emplois en omettant de nommer la date d’ouverture des pubs et des restaurants  »

Boris Johnson mettra en péril jusqu’à 1 million d’emplois s’il ne parvient pas à nommer une date pour la réouverture des pubs, restaurants et autres lieux d’accueil lorsqu’il dévoilera lundi sa feuille de route pour la sortie du lock-out, ont averti des sources du secteur.

L’organisme commercial UK Hospitality a déclaré avoir reçu du gouvernement des indications selon lesquelles le Premier ministre ne s’engagerait même pas sur une date de réouverture dans un mois donné, mais qu’il lierait le retour des clients aux données sur les infections et les hospitalisations à Covid ou sur la prise de vaccins. .

Le directeur général du groupe, Kate Nicholls, a déclaré L’indépendant que les entreprises, des chaînes de pubs aux boîtes de nuit, ont été «bloquées» par un manque de clarté de la part du gouvernement sur le moment et les conditions de la réouverture et du maintien du soutien financier.

L’incertitude a «paralysé» l’investissement et la confiance à un moment où seule une entreprise sur cinq dispose de suffisamment de liquidités pour survivre jusqu’à la fin du mois de mars.

Malgré la spéculation répandue selon laquelle M. Johnson fixera une date cible en mai pour que les pubs et les restaurants entament le processus de réouverture, le Premier ministre a porté un coup dur aux espoirs de l’industrie mercredi en soutenant un appel de ses conseillers scientifiques pour que les horaires soient basés sur des « données, pas des dates ».

Et l’approche basée sur les données a été soutenue dans un rapport publié aujourd’hui par le groupe de réflexion de l’Institute for Government, qui a averti qu’une répétition de l’assouplissement «mal géré» de l’été dernier – avec des projets comme Eat Out to Help Out du chancelier Rishi Sunak – compromettrait la reprise et risquerait de forcer L’Angleterre dans un quatrième lockdown.

Catherine Haddon, membre senior de l’IfG et co-auteur du rapport, a déclaré que l’assouplissement des contrôles doit être basé sur des «paramètres clairs» comme le nombre de cas, les hospitalisations et les vaccinations et le taux crucial de reproduction du virus.

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

«Le gouvernement a une chance de s’appuyer sur le succès de son programme de vaccination dans la façon dont il aborde la prochaine phase de Covid», a déclaré le Dr Haddon. «Mais il doit rassurer le public sur le fait qu’il ne répétera pas les problèmes qui ont entravé ses stratégies dans le passé. Une levée de verrouillage réussie ne consiste pas seulement à produire une «feuille de route»; il s’agit de la façon dont vous naviguez en toute sécurité pendant le voyage »

Ecrire dans L’indépendant, Gemma Tetlow, économiste en chef de l’IFG, a déclaré que le facteur essentiel du succès du plan de relance est de s’assurer que l’approche de M. Sunak dans son budget du 3 mars est «alignée sur celle définie par le Premier ministre». Ne pas le faire «pourrait saper l’ensemble du plan», a-t-elle prévenu.

Les initiatives du Trésor telles que Eat Out to Help Out étaient «mal programmées ou incompatibles avec d’autres initiatives gouvernementales» visant à supprimer le virus, tandis que les tentatives de M. Sunak de mettre fin à son congé à l’automne dernier étaient trop lentes pour s’adapter à la flambée des infections à mesure que de nouvelles variantes émergeaient, dit le rapport IFG.

Le Dr Tetlow a averti: «Après avoir mal géré les tentatives de faire reculer les restrictions sociales et économiques l’année dernière, le Premier ministre ne peut pas se permettre de trébucher à nouveau – le faire, et risquer un quatrième verrouillage, serait un grave échec du gouvernement.»

Regardez plus

Mme Nicholls a déclaré que l’hospitalité avait besoin de «clarté, de certitude et d’une stratégie de sortie vraiment claire» lundi.

Idéalement, le secteur recherche une date fixe pour la réouverture et la suppression éventuelle des restrictions de distanciation sociale, couplée à l’extension des régimes tels que les congés, l’allégement des taux commerciaux, les moratoires sur les loyers et le taux d’urgence de 5 pour cent de TVA jusqu’en avril. 2022. Le «deuxième meilleur» serait des dates indicatives, sous réserve des progrès accomplis dans la réduction du Covid-19.

Mais elle a déclaré que les indications du gouvernement étaient que les décisions sur l’extension du soutien financier seront retardées jusqu’au budget, et que M. Johnson s’en tiendrait à son approche «données et non dates».

«Notre grande crainte est que nous n’obtenons pas de clarté lundi», a déclaré Mme Nicholls. «Cela signifierait simplement que les entreprises ne peuvent pas du tout planifier. Et je pense que si tel est le cas, vous accélérerez les décisions concernant les licenciements et les administrations commerciales ultimes.

«Nous ne prévoyons pas obtenir le niveau de précision dont nous aurions besoin pour réinjecter la confiance dans le secteur. Tout ce que nous pouvons faire, c’est exhorter le gouvernement à travailler au rythme pour y parvenir.

Des enquêtes ont montré qu’un tiers des locaux d’accueil, allant des restaurants, pubs et hôtels aux attractions touristiques et aux cafés, risquent d’être fermés définitivement au cours de 2021, a déclaré Mme Nicholls. Et certains ne pourront peut-être pas tenir jusqu’au budget de M. Sunak, a-t-elle prévenu.

«Il y a des décisions très difficiles qui devront être prises au cours des prochaines semaines», a déclaré Mme Nicholls. «Et malheureusement, les entreprises vont devoir les produire probablement sur des informations partielles.

«Allègement des tarifs des entreprises, TVA, moratoires sur les loyers, tout prend fin le 31 mars. Le fait que nous ne sachions pas ce qu’il adviendra de ceux après le 31 mars et que nous ne savons pas quand nous rouvrirons et dans quelles conditions crée un crissement de confiance, car personne ne vous prêtera, personne ne vous donnera plus d’argent. traverser cette crise.

Jusqu’à 1 million des 3,2 millions d’emplois du secteur sont menacés, avec plus de dangers dans la chaîne d’approvisionnement, y compris les fournisseurs de produits alimentaires et de boissons et les blanchisseries, a-t-elle averti.

Et elle a déclaré que des fermetures à grande échelle pourraient dévaster les villes et les centres-villes du pays, la scène vibrante de la nourriture, des boissons et de la vie nocturne d’avant Covid prenant jusqu’à dix ans pour se rétablir.

«Si vous fermez un pub ou un restaurant, vous perdez un atout communautaire», dit-elle. «Dans la rue principale, vous avez déjà perdu des pans de l’immobilier commercial et vous avez beaucoup de postes vacants. Ainsi, vous pouvez voir facilement comment les rues et les centres-villes commencent à s’éteindre. L’hospitalité apporte littéralement lumière et vie à ces centres-villes.

Même avec le programme de soutien financier actuel, l’hospitalité brûle 500 millions de livres sterling par mois pour rester fermée, a-t-elle déclaré. Et l’expérience de l’été dernier a montré qu’aucune entreprise ne pouvait faire plus qu’un seuil de rentabilité avec une réouverture partielle sous restrictions.

Les entreprises qui ont investi en moyenne 20000 £ par site dans les mesures de sécurité Covid ne voient aucune raison pour laquelle elles ne peuvent pas rouvrir en toute sécurité en avril, a déclaré Mme Nicholls.

«Plus tard après Pâques, le gouvernement le quitte, plus nous sommes susceptibles de voir des échecs et des licenciements d’entreprises», a-t-elle déclaré. «Si nous entrons dans l’été avec de lourdes restrictions en place, il est inévitable que nous assistions à des échecs à grande échelle.»

Dans un message adressé à M. Johnson, elle a déclaré: «Ce que je veux dire au gouvernement, c’est que s’ils veulent avoir une reprise au rythme et créer des emplois, de la croissance et des investissements dans toutes les régions du pays au rythme, la meilleure façon de le faire. est de soutenir l’hospitalité, car c’est le secteur de l’économie qui le fera pour eux.

«En 2019, nous prévoyions une croissance de 5% sur un an. Nous étions l’un des rares secteurs de l’économie en croissance; nous générions un sur six des nouveaux emplois nets. Et nous investissions 10 milliards de livres dans la rue principale.