Boris Johnson risque de négliger les zones traditionnellement conservatrices en faisant appel aux sièges du mur rouge

Fête NIMBY

MÊME dans le monde cynique de la politique, les tactiques des Lib-Dem pour gagner un siège conservateur « sûr » jeudi étaient à couper le souffle.

Leur armée d’activistes a convaincu Remainy, NIMBY, des électeurs normalement enclins aux conservateurs, qu’ils s’opposaient aux grands développements immobiliers et au HS2, qu’ils défendent tous deux à l’échelle nationale.

Dominic Grieve, l’ancien député conservateur et snob de Remoaner, a salué avec suffisance «l’électorat sophistiqué» de la banlieue du Buckinghamshire (contrairement, vraisemblablement, aux prolétaires du nord) pour avoir rejeté Boris.

Mais ils n’étaient pas assez sophistiqués pour voir à travers les ventes abusives flagrantes des Libs.

Néanmoins, félicitations aux libéraux-démocrates et à leur nouvel électorat : des conservateurs confortables en « petits c » combattant un programme de construction libéral visant à faire accéder les jeunes ambitieux à l’échelle du logement.

Comme Ed Davey doit être fier.

Incroyablement, Keir Starmer devrait maintenant être beaucoup plus déprimé que Boris.

Les travaillistes devraient pouvoir profiter de tout vote de protestation.

Au lieu de cela, sa part de 12,9% en 2019 a été réduite à seulement 1,6: seulement 622 voix.

Historiquement calamiteux.

Nous applaudissons Boris pour avoir doublé son vœu de construire pour la génération du millénaire.

Mais il doit faire attention.

Theresa May a aliéné sa base électorale.

Boris aussi, en faisant appel aux sièges du mur rouge, risque de négliger les domaines traditionnellement conservateurs, en particulier ceux avec un afflux récent de diplômés de gauche.

Les conservateurs n’ont payé qu’un petit prix jusqu’à présent.

La complaisance doit cesser.

Frontières de Barmy

NOS restrictions de voyage Covid ont échoué.

Trop laxiste pour empêcher la variante indienne, mais assez serrée pour faire déraper les vacances.

Le risque que le doublement piqué devienne sévère Covid est infime.

Alors laissez des millions d’entre eux aller dans les pays de la «liste ambre» et profiter du soleil.

Ils peuvent se faire tester avant leur retour et à nouveau à la maison.

Les isoler pendant dix jours est dingue.

Une idée tarifaire

PENDANT des années, changer de fournisseur ou de tarif a été essentiel pour réduire vos factures d’énergie.

Mais ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas se voir attribuer le taux le plus élevé et se faire arnaquer.

Nous applaudissons donc au projet du gouvernement de leur proposer automatiquement l’offre la moins chère à l’expiration de leur contrat.

Nous craignons que les entreprises puissent simplement augmenter leur plan de prix le plus bas.

Mais nous nous félicitons de toute volonté de forcer ces entreprises avides à offrir une meilleure offre aux parieurs.

Une fille, ou Yorick ?

Hamlet était-il bisexuel, comme le dit Gandalf ?

Peut-être. Il avait deux esprits sur la plupart des choses.

Le prince hésitant et déprimé dit cependant ceci dans la pièce de Shakespeare : « L’homme ne me ravit pas. Non, ni Femme non plus.

Il a donc peut-être basculé dans les deux sens.

Quand il ne se sentait pas si barde.