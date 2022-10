Boris Johnson revient de vacances, envisage de redevenir Premier ministre britannique

Boris Johnson est rentré samedi en Grande-Bretagne de vacances pour envisager une candidature audacieuse pour un second mandat de Premier ministre dans une course qui pourrait l’opposer à son ancien ministre des Finances, dont la démission en juillet l’a conduit à démissionner.

Les candidats potentiels pour remplacer la première ministre Liz Truss, qui a démissionné jeudi après seulement six semaines au pouvoir, se lançaient dans un week-end frénétique de lobbying pour obtenir suffisamment de nominations pour participer à la course à la direction avant la date limite de lundi.

Johnson, qui était en vacances dans les Caraïbes lorsque Truss a démissionné, n’a pas commenté publiquement une offre pour son ancien poste. Il a reçu le soutien de dizaines de législateurs conservateurs, mais doit obtenir 100 nominations pour être pris en considération.

James Duddridge, ministre d’État au Commerce international, a déclaré vendredi que Johnson lui avait dit qu’il était « partant ». Il a déclaré samedi que Johnson avait obtenu 100 nominations, bien qu’un décompte de Reuters le place juste au-dessus de 40, et Rishi Sunak, un ancien ministre des Finances dont la décision de démissionner a contribué à faire tomber Johnson, à plus de 110.

Le Sunday Times a rapporté que Sunak et Johnson pourraient se rencontrer tard samedi, sans donner de détails sur les discussions prévues.

L’ancien chancelier de l’Échiquier Rishi Sunak est montré devant son domicile londonien samedi. Il est le premier candidat à atteindre le seuil des 100 nominations pour participer à la course à la direction pour remplacer Truss. (Beresford Hodge/PA/Associated Press)

Le prochain Premier ministre – un poste qui aura changé de mains trois fois en quatre ans – fait face à une énorme boîte de réception après que les plans économiques de Truss ont martelé les marchés obligataires, augmenté les coûts d’emprunt du gouvernement et ajouté plus de pressions sur les ménages et les entreprises déjà aux prises avec un coût de- crise vivante.

Seule l’ancienne secrétaire à la Défense Penny Mordaunt a officiellement déclaré qu’elle se présenterait, bien qu’un décompte de Reuters ait montré que jusqu’à présent, elle n’avait que 22 nominations avant la date limite de lundi à 13 heures GMT.

Résurrection politique ?

Johnson a été hué par certains passagers de l’avion à destination de la Grande-Bretagne, a rapporté un journaliste de Sky News sur le vol.

Vêtu d’une veste sombre et d’un sac à dos, Johnson a fait signe aux photographes de l’aéroport de Gatwick de Londres avant de partir.

Ce serait un retour époustouflant pour l’ancien journaliste et maire de Londres, qui a laissé Downing Street enveloppé de scandale et a déclaré que les autres législateurs du parti “avaient changé les règles à mi-parcours” pour l’empêcher de purger un mandat complet.

Dans un coup de pouce à Sunak, un autre candidat potentiel, le ministre du Commerce Kemi Badenoch, qui s’est présenté dans une course à la direction plus tôt cette année, a soutenu l’ancien ministre des Finances, s’excluant ainsi d’une autre candidature pour le poste le plus élevé.

Johnson rencontre le Premier ministre estonien Kaja Kallas au 10 Downing Street, Londres, en juin. Johnson a annoncé son intention de démissionner de son poste de Premier ministre en juillet et a officiellement démissionné en septembre, enveloppé de scandale. (Alberto Pezzali/Associated Press)

La perspective d’un autre poste de Premier ministre Johnson est une question polarisante pour de nombreux membres du Parti conservateur, qui est profondément divisé après avoir vu quatre Premiers ministres en six ans.

Pour certains législateurs conservateurs, Johnson est un gagnant du vote, capable de séduire à travers le pays avec son image de célébrité et sa marque d’optimisme énergique. Pour d’autres, il est une figure toxique qui aurait du mal à unir le parti et pourrait donc saper les efforts visant à construire une direction stable pour calmer les marchés financiers ébranlés.

« Spirale de la mort »

L’ancienne ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a déclaré que son ancien patron avait “le mandat de livrer notre manifeste élu et une expérience éprouvée dans la prise de bonnes décisions”.

Andrew Bridgen, un autre législateur conservateur, a déclaré qu’il pourrait démissionner du groupe parlementaire si Johnson revenait et disait aux conservateurs de ne pas créer un “culte de la personnalité” de Johnson.

L’ancien chef du parti conservateur William Hague a déclaré que le retour de Johnson entraînerait une “spirale de la mort” pour les conservateurs.

Johnson fait actuellement l’objet d’une enquête par la commission des privilèges du Parlement pour déterminer s’il a menti à la Chambre des communes au sujet de fêtes qui ont brisé le verrouillage. Les ministres reconnus coupables d’avoir sciemment induit le Parlement en erreur devraient démissionner.

Le concours pour devenir le prochain Premier ministre britannique a été accéléré pour ne prendre qu’une semaine. Selon les règles, seuls trois candidats pourront atteindre le premier tour de scrutin des législateurs lundi après-midi, les deux derniers étant soumis à un vote vendredi limité à environ 170 000 membres inscrits du Parti conservateur.