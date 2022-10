Boris Johnson revient au Royaume-Uni au milieu des rumeurs selon lesquelles il se présentera au poste de Premier ministre

LONDRES (AP) – L’ancien Premier ministre Boris Johnson a atterri en Grande-Bretagne samedi matin, avant une éventuelle inclinaison pour récupérer son ancien emploi.

Johnson a été évincé par une série de scandales éthiques il y a à peine trois mois, mais a pris un vol pour Londres après ses vacances en République dominicaine, quelques jours après la démission dramatique de son successeur, Liz Truss.

Johnson n’a pas officiellement déclaré qu’il se présentait, mais certains alliés du parti parlementaire ont réclamé haut et fort son retour. Les législateurs conservateurs souhaitant participer à la course doivent obtenir le soutien de 100 de leurs collègues avant 14 heures lundi.

Un retour de Johnson serait une reprise étonnante pour une figure polarisante expulsée par une multitude de scandales éthiques. Les opposants disent que lui donner une autre chance ne ferait que susciter plus de controverse et de déception.

L’incertitude du leadership survient à un moment de faible croissance économique et alors que des millions de personnes sont aux prises avec des coûts d’emprunt plus élevés et la hausse des prix de l’épicerie, du carburant et d’autres produits de base. Une vague croissante de grèves des cheminots et des postiers, des avocats et d’autres a révélé un mécontentement croissant alors qu’une récession se profile.

Truss a démissionné jeudi après 45 jours mouvementés, admettant qu’elle ne pouvait pas tenir son programme économique de réduction d’impôts, qu’elle a été forcée d’abandonner après avoir provoqué des turbulences sur les marchés financiers.

The Associated Press