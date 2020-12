Boris Johnson prétendra avoir atteint une «résolution» des affrontements de plusieurs décennies entre le Royaume-Uni et le reste de l’Europe, lorsque les députés soutiendront son projet de loi sur le commerce et la sécurité du Brexit aux Communes.

«À savoir que nous pourrions échanger et coopérer avec nos voisins européens dans les termes les plus étroits de l’amitié et de la bonne volonté, tout en conservant le contrôle souverain de nos lois et de notre destin national», dira-t-il aux députés.