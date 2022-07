Boris Johnson revendique un complot “d’État profond” contre le Brexit

Le Premier ministre britannique, qui doit quitter ses fonctions en septembre, a averti que ses successeurs pourraient tenter de rejoindre l’UE

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a affirmé lundi au Parlement que le parti travailliste et le soi-disant “état profond” tenterait de rejoindre l’Union européenne après son départ en septembre. Le leader travailliste Keir Starmer a appelé les commentaires de Johnson “délirant”.

Avec un concours du Parti conservateur pour remplacer Johnson actuellement en plein essor, le Premier ministre assiégé a remporté un vote de confiance au Parlement lundi, garantissant qu’il restera en fonction jusqu’à ce que son parti nomme un successeur en septembre. Le vote a été appelé par le gouvernement lui-même, en réponse à une motion du parti travailliste visant à censurer Johnson.

“Certaines personnes diront alors que je quitterai mes fonctions que c’est la fin du Brexit… et le chef de l’opposition et de l’État profond l’emportera dans son complot visant à nous ramener à l’alignement avec l’UE en prélude à notre éventuel retour”, Johnson a déclaré avant le vote.

« Nous, de ce côté-ci de la Chambre, leur prouverons qu’ils ont tort, n’est-ce pas ? » a-t-il poursuivi, dans une question adressée aux députés conservateurs.

Popularisé par l’ancien président américain Donald Trump, le “état profond” est une expression utilisée pour désigner les légions de bureaucrates du gouvernement, d’agents du renseignement et d’assistants qui, bien qu’ils ne soient pas élus, travaillent à façonner la politique. Trump a accusé à plusieurs reprises ces responsables de travailler pour contrecarrer son programme tout au long de sa présidence.

Johnson a nommé Starmer, le mouvement indépendantiste écossais et les libéraux démocrates comme acteurs du supposé “état profond” complot, mais n’a pas pointé du doigt les coupables présumés au sein de la fonction publique.

Alors que Starmer a fait campagne en 2019 pour un deuxième référendum visant à annuler le vote de 2016 pour quitter l’UE, il a depuis fait volte-face sur le Brexit. S’il a qualifié le résultat du référendum de “catastrophique,” il a promis plus tôt ce mois-ci de ne pas tenter de ramener le Royaume-Uni dans le marché unique ou l’union douanière de l’UE, et a déclaré qu’il le ferait “faire fonctionner le Brexit”.

Johnson était dubitatif. “Ne doutez pas que s’il arrivait un jour au pouvoir avec sa coalition sans espoir de libéraux démocrates et de nationalistes écossais, il essaierait de le faire à nouveau en un clin d’œil”, a-t-il ajouté. le Premier ministre a dit de Starmer et de ses tentatives infructueuses de “renverser la volonté du peuple”.

“L’illusion est sans fin” Starmer a répondu “Quel soulagement pour le pays qu’ils aient finalement réussi à le renvoyer.”

Il ne reste que trois candidats en lice pour succéder à Johnson, dont un est éliminé après la fin de l’avant-dernier tour de scrutin mercredi. L’ancien chancelier Rishi Sunak recueille actuellement le plus de votes, suivis respectivement par la ministre du Commerce Penny Mordaunt et la secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss aux deuxième et troisième places.

Une fois la liste réduite à deux candidats, les quelque 150 000 membres du Parti conservateur à l’échelle nationale participeront à un vote par correspondance pour déterminer un gagnant.