BORIS Johnson fera une annonce majeure lundi que la levée du verrouillage du 21 juin sera retardée jusqu’au 19 juillet, peut révéler The Sun.

Un examen de deux semaines sera inclus, ce qui signifie que les restrictions sur les coronavirus pourraient être supprimées le 5 juillet si les hospitalisations restent en baisse.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Boris Johnson s’apprête à reporter d’un mois la feuille de route de la liberté de Covid à juillet Crédit : EPA

Mais des sources ont déclaré au Sun que les chances de lever les restrictions comme prévu le 21 juin étaient proches de zéro en raison d’une augmentation de 240% de la souche indienne, désormais connue sous le nom de variante Delta.

C’est un coup dur pour l’accueil par Wembley de certains matchs cruciaux de l’Euro.

Les matchs de groupe auront un plafond de stade de 25% – 22 500 fans – avec, espérons-le, environ 45 000 personnes pour les demi-finales et la finale du 11 juillet.

On espérait que Wembley pourrait être plein de fans entièrement vaccinés ou testés d’ici là, mais le retard de la dernière phase de la feuille de route a éclipsé cela.

Organiser les grands matchs en tant que pilotes pour les essais de certification Covid signifie que le nombre de capacités peut être étiré, mais il restera encore des milliers de sièges vides.

Des sources de Whitehall impliquées dans la planification du retard indiquent que tous les adultes britanniques se seront vu offrir au moins un jab d’ici la fin juillet, un court délai étant considéré comme bien meilleur que de devoir faire demi-tour et réintroduire des restrictions.

Une source a déclaré: «La dernière chose dont ils ont besoin est un hokey cokey in out, in out of restrictions.

« Personne ne veut revenir en arrière, et nous devons d’abord bien faire les choses. »

Le retard sera utilisé pour déterminer si le déploiement du jab signifie vraiment que l’augmentation du nombre de cas ne déclenche pas une augmentation des hospitalisations – et cela permettra à des millions de personnes supplémentaires d’être doublement jabées.

Mais Downing Street a été effrayé après la montée en flèche des cas de la souche indienne la semaine dernière.

FEUILLE DE ROUTE : COMMENT ÇA SE DÉROULERA 14 juin – Boris Johnson s’adressera à la nation et présentera son plan pour retarder le 21 juin 21 juin – La date initiale fixée pour le « Jour de la liberté » est désormais susceptible d’être retardée 5 juillet – Boris Johnson examinera et évaluera les données dans le cadre de sa «clause de pause de deux semaines». Les restrictions pourraient être assouplies partiellement ou totalement si les données sont positives 19 juillet – Nouveau « Jour de la liberté » proposé lorsque le Premier ministre espère lever toutes les restrictions à travers l’Angleterre

L’analyse de Public Health England montre que les cas sont passés à 42 323 contre 12 431 la semaine dernière, soit un bond de 240 %.

Les Britanniques sont deux tiers plus susceptibles d’attraper la variante à partir de contacts étroits – les cas ayant plus que triplé en 11 jours.

Les taux de doublement des infections Delta ont atteint 4,5 jours dans certaines parties de l’Angleterre. Et 96 pour cent de tous les cas sont maintenant dus à la nouvelle souche.

Les experts ont découvert que les membres de la famille sont 64% plus susceptibles d’être infectés par le virus par rapport à la souche Alpha ou Kent.

Et des recherches inquiétantes suggèrent que la dernière souche fait plus que doubler le risque d’hospitalisation.

Johnson devrait repousser la date du 21 juin sur l’assouplissement des restrictions jusqu’au 19 juillet Crédit : PA

Cependant, le nombre de patients a augmenté à un rythme beaucoup plus lent que les cas – ce qui suggère que les vaccins fonctionnent actuellement pour sauver des vies.

Seulement six pour cent de toutes les infections à variante Delta concernaient des personnes ayant reçu les deux injections.

Plus de la moitié des 42 décès dus à la mutation concernaient des Britanniques non vaccinés.

Le Dr Jenny Harries, directrice générale de la UK Health Security Agency, a déclaré : « Avec le nombre de cas de variante Delta en augmentation dans tout le pays, la vaccination est notre meilleure défense.

« Si vous êtes éligible, nous vous exhortons à vous manifester et à vous faire vacciner.

N’oubliez pas que deux doses offrent une protection significativement plus élevée qu’une seule dose.

Dans un très grand indice public qu’un retard allait arriver, le ministre des Vaccins Nadhim Zahawi a mis en garde contre « le gaspillage des gains durement gagnés » réalisés par les jabs en levant trop tôt la dernière des restrictions.

M. Johnson devrait s’adresser à la nation lundi soir après avoir pris sa décision finale.

No10 insiste publiquement sur le fait qu’aucune décision finale n’a été prise, mais des personnalités privées affirment que toute chance d’aller de l’avant dans deux semaines « ne tient qu’à un fil très, très, très fin ».