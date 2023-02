Boris Johnson révèle ce qu’il fait avec une liberté retrouvée depuis qu’il a quitté le n ° 10

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Boris Johnson ébouriffe peut-être des plumes à Downing Street avec sa démagogie sur la scène mondiale, mais une prochaine interview avec l’alliée inconditionnelle Nadine Dorries met en lumière un côté assez différent de sa vie après le n ° 10.

Fraîchement sorti de voyages à Washington et à Kyiv, l’ex-Premier ministre a été interviewé lors de l’entretien inaugural de son ancien secrétaire à la culture Vendredi soir avec Nadine émission sur TalkTV, qui doit être diffusée vendredi soir.

Il est présenté par le diffuseur comme faisant « un appel passionné à l’Occident » pour plus d’armes pour l’Ukraine, et des extraits précédemment publiés le montrent affirmant que ceux qui pensent qu’il a sciemment menti à propos de Partygate sont « fous », et insistant sur le fait que « le Brexit contribué à sauver des vies ».

De nouveaux clips suivis vendredi montrent ce que TalkTV décrit comme des segments plus «légers» dans sa conversation avec Mme Dorries – qui le mois dernier a exhorté les conservateurs à «ramener Boris ou mourir», le décrivant comme «toujours notre rockstar politique».

Les images montrent M. Johnson discuter s’il préférerait être coincé dans un ascenseur avec le premier ministre écossais Nicola Sturgeon ou le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer.

« Oh mon frère », répond-il, avant d’ajouter : « Les deux individus sont en réalité beaucoup plus gentils et amusants que vous ne pourriez l’imaginer autrement. Le genre d’hostilité que vous voyez entre les politiciens à l’écran ne se reflète souvent pas dans la vraie vie. Je pense que, à condition que ce ne soit pas comme 50 étages, cela ne me dérangerait ni l’un ni l’autre.

M. Johnson parle également de sa vie de famille et de ses loisirs depuis son éviction en septembre.

Lorsqu’on lui a demandé si ses enfants avec sa femme Carrie «voyaient davantage papa», M. Johnson a répondu: «Ils le sont. Oui, et c’est fantastique parce que vous savez, j’ai une journée bien remplie… Je fais beaucoup d’écriture.

Boris Johnson apparaît sur TalkTV avec Nadine Dorries (Capture d’écran TalkTV)

Alors que Mme Dorries est intervenue pour insister sur le fait qu’elle ne voulait pas dire le contraire, M. Johnson a ajouté: «Je veux être très clair à ce sujet. Sauf si je vous dis spécifiquement le contraire, je fais des trucs pour Uxbridge et je fais beaucoup de travail politique.

«Mais, oui, cela signifie que je peux leur faire la lecture… construire des choses. C’est bien.”

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il construisait, il a poursuivi : « Je construis un garage pour le quad. Pas un gros quad, c’était un quad miniature. Ils sont trop petits pour les quads.

Selon le Daily MirrorM. Johnson discute également de la peinture d’animaux de basse-cour comme méthode de relaxation, en disant: “J’ai un projet qui consiste à maîtriser la forme de la vache.”

Les deux activités correspondent à ce que M. Johnson a dit sur la fabrication de bus jouets, racontant TalkRadio lors de sa campagne à la direction en 2019 : « Je vieillis, je ne sais pas, les caisses en bois, et je les peins. C’est une boîte qui a été utilisée pour contenir deux bouteilles de vin, c’est vrai, et elle aura un élément de séparation. Et je le transforme en bus.

“Alors je mets des passagers – je peins les passagers qui s’amusent dans un bus magnifique.”

Cependant, on ne sait pas combien de temps M. Johnson a eu pour peindre, le registre parlementaire des intérêts montrant qu’il a reçu une avance de 510 000 £ pour un mémoire sur son mandat.

L’ancien Premier ministre a gagné 2,3 millions de livres sterling au cours des 12 derniers mois en plus du salaire de 84 000 livres sterling qu’il reçoit en tant que député, dont 1,8 million de livres sterling en frais de parole, ce qui représente plus du quart du montant total déclaré par chaque député. sur cette période, en dehors de leur traitement parlementaire.

Il fait également face à l’enquête de la commission des privilèges pour savoir s’il a délibérément induit le Parlement en erreur sur le verrouillage – ce qui pourrait finalement déclencher une élection partielle dans sa circonscription d’Uxbridge et de South Ruislip.

Cependant, le bureau du cabinet a mis de côté 220 000 £ de l’argent des contribuables pour financer sa défense juridique.