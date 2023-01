Boris Johnson révèle à quel point son avance était importante pour le prochain livre

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Boris Johnson a gagné plus d’un million de livres sterling en six semaines, y compris une avance de plus de 500 000 livres sterling pour ses prochains mémoires.

La dernière entrée de l’ancien Premier ministre dans le registre des intérêts des membres indique qu’il “a reçu 510 000 £ à titre d’avance sur un livre à venir qui n’a pas encore été publié” le 6 janvier – même s’il n’a jusqu’à présent travaillé que 10 heures dessus.

Cela fait suite à l’annonce par les éditeurs HarperCollins plus tôt ce mois-ci qu’ils avaient acquis les droits de ce qui a été décrit comme un mémoire du Premier ministre “pas comme les autres”.

M. Johnson a également reçu 447 299 £ pour deux discours: l’un ce mois-ci comprenait des frais de 246 406 £ de Bloomberg Singapour, tandis qu’il a également reçu 200 000 £ de l’Aditya Birla Management Corporation pour un discours le 14 décembre.

Les détails ont été révélés lorsqu’il est apparu que les contribuables faisaient face à une facture de 222 000 £ pour ses frais juridiques pour se défendre dans l’enquête du parti. Les députés ont été informés que la facture légale estimée – à payer par le contribuable – pour les avocats le représentant dans l’enquête de la Chambre des communes pour savoir s’il avait menti sur les fêtes de verrouillage au n ° 10 s’élevait à 222 000 £.

Le cabinet d’avocats Peters and Peters a obtenu un contrat d’une valeur de 129 700 £ en août 2022 pour fournir des conseils à M. Johnson lors de l’enquête sur sa conduite par le comité des privilèges.

Cependant, témoignant devant la commission de l’administration publique et des affaires constitutionnelles de la Chambre des communes, le secrétaire permanent du Cabinet, Alex Chisholm, a déclaré que le montant avait augmenté en raison de la durée de l’enquête.

“Nous espérons et nous nous attendons à ce que ce soit un chiffre maximum, mais nous ne voulons évidemment pas anticiper et ne pouvons certainement pas réglementer la conduite du comité, qui dépend entièrement d’eux”, a-t-il déclaré.

Cela survient alors que les finances personnelles de M. Johnson ont fait l’objet d’un examen minutieux à la suite de la révélation que le président de la BBC, Richard Sharp, l’a aidé à obtenir une facilité de prêt pouvant atteindre 800 000 £ peu de temps avant la nomination de M. Sharp au poste.

Le commissaire aux nominations publiques, William Shawcross, doit mener une enquête pour savoir si les règles ont été correctement suivies, tandis que M. Sharp a été rappelé pour comparaître devant le comité des Communes sur le numérique, la culture, les médias et les sports au sujet des preuves qu’il a fournies lors d’une audience préalable à la nomination.

Angela Rayner a déclaré que les contribuables ne devraient pas avoir à “faire un chèque en blanc” pour M. Johnson (Capture d’écran de la télévision du Parlement)

M. Sharp a déclaré qu’il n’y avait aucune irrégularité et que le processus de sélection s’était déroulé “dans les règles de l’art”.

La chef adjointe du parti travailliste, Angela Rayner, a déclaré que les contribuables ne devraient pas avoir à “faire un chèque en blanc” pour subventionner le fonds de défense de M. Johnson.

“Des centaines de milliers de dollars ont déjà été gaspillés en frais juridiques pour cet ancien Premier ministre en disgrâce, mais Rishi Sunak est encore une fois trop faible pour y mettre un terme”, a-t-elle déclaré.

La whip en chef libérale démocrate, Wendy Chamberlain, a appelé à la fin des frais juridiques de M. Johnson.

Elle a déclaré: «Alors que le peuple britannique se bat contre une crise du coût de la vie, ce gouvernement conservateur semble plus intéressé à aider Boris Johnson dans sa crise du coût du mensonge.

“C’est un nouveau creux sordide pour ce gouvernement, entraînant la politique dans le caniveau.

« Les gens seront indignés que des centaines de milliers de livres de leur argent soient utilisés pour défendre un contrevenant menteur qui a déshonoré le poste de Premier ministre.

“(Le Premier ministre) Rishi Sunak doit intervenir immédiatement, arrêter ce fonds et s’excuser pour le bilan chaotique de son gouvernement en matière de défense de l’indéfendable.”

La commission des privilèges enquête pour savoir si l’ancien Premier ministre a commis un outrage au Parlement en disant à plusieurs reprises à la Chambre des communes qu’il n’y avait pas de soirées anti-confinement à Downing Street.

Le contrat avec Peters et Peters a déjà payé les conseils juridiques du principal KC Lord Pannick, qui a produit deux avis sur l’enquête.

Le premier a été publié sur le site Web du gouvernement en septembre 2022 et a déclaré que le Comité des privilèges adoptait une “procédure injuste” et une approche “fondamentalement défectueuse”.

Cet avis a été rejeté par la Commission des privilèges, qui a déclaré qu’il reposait sur “une incompréhension systémique du processus parlementaire et des analogies déplacées avec le droit pénal”.

La deuxième opinion de Lord Pannick n’a pas été rendue publique.