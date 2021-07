Boris Johnson résiste aux appels à supprimer les bulles de l’école maintenant et dit aux parents frustrés d’être «patients»

BORIS Johnson a fait face aux demandes de poubelles immédiates dans les salles de classe – et a demandé aux parents exaspérés de rester « patients ».

Le Premier ministre subit une pression croissante pour supprimer sans délai la politique d’isolement détestée après que les ministres ont confirmé qu’elle serait remplacée par des tests.

Boris Johnson a exhorté les parents à avoir un peu de patience pour qu’il élimine les bulles de classe Crédit : Getty

Près de 50 députés conservateurs ont signé une lettre qualifiant le système actuel – où des classes entières sont obligées de s’isoler si un élève est positif – « non viable » et « disproportionné ».

Lors d’un voyage à l’usine Nissan de Sunderland, M. Johnson a reconnu leur « frustration », mais les a exhortés à attendre l’examen en cours de Public Health England pour favoriser les tests d’isolement.

Il a déclaré: « Ils n’ont pas encore conclu, donc ce que je veux faire, c’est juste être prudent alors que nous avançons vers ce pare-feu naturel des vacances d’été lorsque le risque dans les écoles diminuera considérablement et demander simplement aux gens d’être un peu patient. »

Son avertissement est venu comme :

Les bulles s’avèrent un cauchemar pour les parents contraints de brouiller la garde d’enfants à court terme.

Les députés mettent également en garde contre les effets néfastes des journées d’enseignement manquées sur les enfants.

Les données du gouvernement révèlent que 279 000 enfants en Angleterre sont actuellement isolés en raison d’un éventuel contact avec un cas de Covid-19.

Lors d’un voyage à l’usine Nissan de Sunderland, M. Johnson a reconnu la « frustration » des parents Crédit : Getty

Le président du comité de Commons Education, Rob Halfon, a déclaré: « Nous risquons de créer une génération d’enfants fantômes privés d’une chance appropriée de gravir les échelons de l’éducation. »

Le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, a suggéré hier que les bulles seraient supprimées le 19 juillet, jour de la liberté, mais pas avant.

Des critiques déconcertés ont furieusement souligné que c’était après que la plupart des écoles se soient séparées pour les vacances d’été et ont exigé que cela soit accéléré.

La lettre des députés – dont l’ancien chef conservateur Sir Iain Duncan Smith – dit : «

Cela enverra un signal important avant l’automne que la route vers la liberté est une « voie à sens unique » et véritablement « irréversible » », indique la lettre.

Il a déclaré que les élèves ont subi « des perturbations inutiles et importantes » de leur scolarité pendant la pandémie afin de protéger le reste du pays.

« Ils ont perdu leur forme physique, ont subi des problèmes de santé mentale et ont subi une perte d’apprentissage catastrophique », a-t-il déclaré.

« Les enfants ont besoin de normalité, de sécurité et de certitude. Si nous voulons espérer progresser et reconstruire en mieux, nous devons rétablir la vie scolaire des enfants afin qu’ils puissent recouvrer leur santé, leur bien-être, leur éducation et leur avenir.