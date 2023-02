Boris Johnson réplique à l’accusation de Nigel Farage dans une interview à Fox News: “Je ne sais pas si Nigel parle au nom du Kremlin”

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Boris Johnson a applaudi Nigel Farage pour ses commentaires sur l’ancien Premier ministre dans une interview avec Fox News lors de sa visite aux États-Unis.

S’adressant à l’ancre Bret Baier mardi, où il a discuté de la guerre en cours en Ukraine, M. Johnson a été interrogé sur les remarques de M. Farage sur sa relation avec la vérité.

“Vous savez, vous avez dit quelque chose dans un documentaire britannique sur [Vladimir] Poutine disant que vous aviez l’impression qu’il vous menaçait lors d’une des conversations que vous avez eues sur le fait que je pouvais tirer un missile, essentiellement pour vous éliminer », a déclaré M. Baier.

« Les Russes ont très durement repoussé cette caractérisation. Certains de vos propres compatriotes ont posé des questions à ce sujet », a-t-il poursuivi, puis a diffusé un clip de M. Farage.

« Comme toujours avec Boris Johnson. Vous savez, beaucoup de personnalité, beaucoup de couleurs. Belle histoire. Mais quand il s’agit de faits, quand il s’agit de détails, quand il s’agit de la vérité absolue, je pense que la relation de Boris Johnson avec ces choses est quelque peu lâche, c’est un euphémisme », peut-on entendre M. Farage dire dans le clip.

L’ancre de Fox News a ensuite demandé à M. Johnson de répondre aux commentaires.

“Eh bien, écoutez, je pense que le Kremlin et je ne sais pas si Nigel parle au nom du Kremlin, mais le Kremlin est réputé pour son refus total de dire la vérité sur tout ce qui se passe en Ukraine”, a répondu l’ancien Premier ministre.

“Je pense que ce que Poutine essayait de faire, c’était de me faire peur… Bret, ce qu’il essayait de faire, c’était de le réduire à une histoire sur une impasse nucléaire entre la Russie et l’OTAN”, a-t-il ajouté.

« Et c’est de cela qu’il parle. Tu sais, je ne veux pas te faire de mal avec un missile. Il veut que ce soit sur la Russie contre l’OTAN, et il veut traîner toute la question nucléaire. Nous devons éviter d’être aspirés dans ce terrier de lapin. Ce n’est pas de cela qu’il s’agit. Il s’agit de l’invasion d’un pays totalement innocent.

M. Johnson a également déclaré que l’Occident, y compris les États-Unis et le Royaume-Uni, doit continuer à approvisionner l’Ukraine avec ce dont ils ont besoin pour combattre la Russie.

“C’est le moment de doubler notre soutien. Donnez-leur ce dont ils ont besoin, que ce soit les chars ou l’artillerie à longue portée. Ils doivent expulser Poutine de l’ensemble du territoire », a déclaré M. Johnson.

“Plus vite Poutine sort d’Ukraine et plus vite nous revenons à la stabilité et plus le message que nous envoyons à des gens comme la Chine est puissant, à savoir que l’Occident – l’Amérique, le Royaume-Uni – ne tolérera pas les tentatives agressives de changer les frontières par la force”, a-t-il ajouté. .