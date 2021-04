BORIS Johnson a rendu hommage à la famille de George Floyd en «saluant» un verdict de culpabilité pour le tueur de flic Derek Chauvin.

L’officier de police de Minneapolis, 45 ans, a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré et encourt une peine maximale de 75 ans de prison.

Boris Johnson a rendu hommage à la famille de George Floyd Crédit: Reuters

M. Johnson s’est dit « consterné » par la mort de George Floyd Crédit: Twitter

Chauvin s’est agenouillé sur le cou de Floyd pendant neuf minutes et 29 secondes Crédit: Document

Après le verdict, le premier ministre s’est dit « consterné » par la mort de Floyd l’année dernière.

Il tweeté: « J’ai été consterné par la mort de George Floyd et salue ce verdict.

« Mes pensées ce soir vont à la famille et aux amis de George Floyd. »

Dans un discours prononcé devant la nation hier soir, le président Joe Biden a déclaré que la condamnation de Chauvin pourrait être un « pas de géant » dans la lutte contre le racisme aux États-Unis.

Il a qualifié la mort de Floyd de «tache sur l’âme de notre nation» et a qualifié ses proches de «famille remarquable au courage extraordinaire».

Biden a déclaré: « C’était un meurtre en pleine lumière du jour, et il a arraché les œillères pour que le racisme systémique le fasse … c’est une tache sur l’âme de notre nation. »

Le président a ajouté: «Rien ne pourra jamais ramener leur frère. Mais cela peut être un pas de géant dans la marche vers la justice en Amérique.

Joe Biden a qualifié la mort de Floyd de « tache sur l’âme de notre nation » Crédit: Reuters

Chauvin s’est agenouillé au cou de Floyd pendant neuf minutes et 29 secondes en arrêtant le camionneur de 46 ans, le tuant après avoir crié à plusieurs reprises: «Je ne peux pas respirer.

Il risque maintenant un maximum de 40 ans de prison pour l’accusation la plus grave, plus 25 ans et dix ans de prison pour les deux autres.

L’officier honteux, vêtu d’un costume et d’un masque au tribunal, n’a montré aucune émotion alors que les verdicts – coupables de tous les chefs d’accusation – ont été lus à haute voix par le juge Peter Cahill.

Sa caution a été révoquée et il a été menotté et conduit dans les cellules – alors que des acclamations éclataient de l’extérieur du palais de justice.

Derek Chauvin risque jusqu’à 75 ans de prison Crédit: Reuters

Chauvin a été placé en garde à vue alors que son avocat Eric Nelson, à gauche, regardait Crédit: AP

À George Floyd Square, le mémorial où Floyd a été tué, une femme s’est presque effondrée en larmes en criant: «Nous comptons. Nous comptons. »

Des chants de «justice» et de «la vie des noirs comptent» ont été entendus.

À l’intersection où Floyd était coincé, une foule a scandé: «Un à terre, trois à faire!» – une référence aux trois autres policiers licenciés de Minneapolis qui sont jugés en août pour complicité de meurtre dans la mort de Floyd.

Les États-Unis avaient été préparés à la violence avant la décision du jury, craignant que des verdicts de non-culpabilité ne provoquent les violents troubles observés en mai dernier après la mort de Floyd.

Plus de 3 000 soldats de la Garde nationale et 1 100 policiers supplémentaires ont été enrôlés à Minneapolis, tandis que le palais de justice était entouré de barrières de béton et de barbelés.

Les gens se sont sentis émotifs après le verdict Crédit: The US Sun

L’avocat de la famille Floyd, Ben Crump et Philonise Floyd, lèvent les poings lors d’une conférence de presse après le verdict Crédit: Reuters

Les gens sont descendus dans la rue pour rendre hommage à M. Floyd et montrer leur soutien au verdict Crédit: Reuters

Le président américain Joe Biden, s’exprimant quelques heures à peine avant le retour du jury, a déclaré qu’il «priait» pour le «bon verdict».

Il a dit: «Les preuves sont accablantes à mon avis.»

S’exprimant depuis la Maison Blanche, il a ajouté: «J’ai appris à connaître la famille de George.

«Je ne peux qu’imaginer la pression et l’anxiété qu’ils ressentent. C’est une bonne famille et ils appellent à la paix et à la tranquillité.

Le frère de Floyd, Philonise Floyd, a ajouté que Biden – qui a perdu sa femme et sa jeune fille dans un accident de voiture, ainsi que son fils aîné, Beau, à cause d’un cancer – «sait ce que c’est que de perdre un membre de sa famille».

Il a ajouté: « Il nous faisait juste savoir qu’il priait pour nous et espérait que tout irait bien. »

Joe Biden s’est entretenu avec la famille de George Floyd après le verdict Crédit: AP

Le président Biden, le vice-président Kamala Harris et la première dame Jill Biden ont appelé les membres de la famille Floyd quelques instants après le verdict.

Dans une vidéo publiée par l’avocat de Floyd, Ben Crump, Biden a déclaré à la famille: «Rien ne va améliorer les choses, mais au moins maintenant, il y a un peu de justice. Nous sommes tous tellement soulagés.

Biden a déclaré qu’il espérait que le verdict donnerait un élan aux efforts de réforme de la police aux États-Unis.

Le procureur Jerry Blackwell a déclaré que le verdict montrait que la vie de Floyd comptait.

Il a ajouté: « Aucun verdict ne peut nous ramener George Perry Floyd, mais ce verdict donne un message à sa famille qu’il était quelqu’un, que sa vie comptait, que toutes nos vies comptent. »

La petite amie de George Floyd, Courteney Ross, a qualifié mardi de « grand jour pour le monde ».

Elle a déclaré à CNN: « Nous commençons enfin à voir. Nous nous sommes promenés les yeux grands fermés pendant longtemps, alors ils commencent à s’ouvrir aujourd’hui, et ce sera le premier dans un avenir de changement.

« Pour moi, cela signifie que mes amis et les gens qui ont également perdu des êtres chers ont maintenant une chance de faire rouvrir leur dossier. »

La petite amie de George Floyd, Courteney Ross, a déclaré que mardi était une « journée énorme pour le monde » Crédit: Reuters

George Floyd est mort après avoir plaidé qu’il ne pouvait plus respirer Crédit: Facebook

George Floyd avec sa petite fille Crédit: Reuters

Gianna Floyd, la fille de George Floyd, se dirige vers l’entrée du palais de justice avec sa famille Crédits: Rex

Lundi, le jury a reçu l’ordre de commencer à examiner son verdict sur des accusations de meurtre non intentionnel au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré.

Le jury – composé de six blancs, quatre noirs et deux métis – a délibéré lundi pendant quatre heures, avant de continuer pendant six heures hier.

Le chef d’accusation de meurtre au deuxième degré est passible d’une peine maximale de 40 ans, l’accusation de meurtre au troisième degré de 25 ans et de dix ans de prison pour homicide involontaire coupable au deuxième degré.

Chauvin sera condamné à une date ultérieure, a déclaré le juge Peter Cahill.

Floyd avait été arrêté après avoir produit un faux billet de banque dans un magasin de Minneapolis en mai dernier.

Sa mort choquante – capturée dans une vidéo horrible de spectateur – a déclenché des manifestations de Black Lives Matter dans le monde entier.

Les procureurs ont clos leur dossier lundi, après un procès de trois semaines, en affirmant que Floyd était mort parce que le cœur de Chauvin «était trop petit».

Ils ont dit que Chauvin «devait savoir» qu’il extirpait la vie de Floyd.

Le procureur Steve Schleicher, se référant à la vidéo de Floyd épinglé sur le trottoir, a dit aux jurés de «croire vos yeux».

Il a ajouté: «Utilisez votre bon sens. Ce que vous avez vu, vous l’avez vu.

Le juge de première instance Peter Cahill a affirmé par la suite qu’un politicien démocrate, Maxine Waters, avait peut-être imprudemment donné à Chauvin des motifs d’appel.

La députée californienne s’est rendue à Minneapolis cette semaine et a exhorté les manifestants à rester dans la rue et à «devenir plus actifs» et «plus conflictuels» si le verdict n’était pas coupable.

Les gens s’embrassent après le verdict du procès Crédit: Reuters

Des gens sont descendus dans la rue après que l’ancien flic Chauvin a été reconnu coupable Crédit: The US Sun