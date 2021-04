Le Premier ministre Boris Johnson organisera mardi une table ronde avec des représentants des instances dirigeantes du football, après que 12 des clubs les plus riches d’Europe ont annoncé des plans controversés pour une Super League européenne séparatiste.

La réunion comprendra des membres de la Football Association (FA) et de la Premier League ainsi que des représentants des supporters.

Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal et Tottenham – les soi-disant Big Six de la Premier League anglaise – font face à une réaction violente de la ligue, de l’association de football, du gouvernement, des experts et des joueurs après avoir dévoilé leur intention de rejoindre. la Super League européenne en tant que membres fondateurs.

Les critiques s’inquiètent de l’effet du nouveau système sur la pyramide compétitive de longue date du football et ont accusé les propriétaires impliqués d’un mépris éhonté pour l’histoire culturelle, sociale et sportive des clubs qu’ils représentent.

M. Johnson a promis aux fans qu’il ferait tout son possible pour donner le « ridicule » Super League européenne un «rouge droit». Ecrire dans le Soleil, le Premier ministre s’est dit «horrifié» à l’idée que la Super League «soit concoctée par un petit nombre de clubs».

« C’est votre jeu – et vous pouvez être assuré que je vais faire tout ce que je peux pour donner à ce plan ridicule un rouge pur », a-t-il écrit.

Le prince William, qui est le président de l’Association de football, a également ajouté sa voix au torrent de manifestations contre les plans dévoilés dimanche soir. Le duc de Cambridge a déclaré qu’il partageait les inquiétudes des fans sur le plan d’échappée et craignait qu’il ne «nuise» au match national.

La Premier League dans un communiqué a déclaré qu’une super ligue «détruirait» la prémisse de la compétition ouverte. «Les fans de n’importe quel club en Angleterre et à travers l’Europe peuvent actuellement rêver que leur équipe puisse grimper au sommet et jouer contre les meilleurs. Nous pensons que le concept d’une Super League européenne détruirait ce rêve.

Le groupe sportif du Parlement européen a également critiqué les plans, les décrivant comme une «compétition fermée de clubs super riches» qui «formerait une caste privilégiée en dehors des structures du football interclubs européen».

Pendant ce temps, l’UEFA a menacé d’interdire aux joueurs des clubs impliqués de représenter leur pays en Euros et en Ligue des champions.