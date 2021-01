Lord Frost ne deviendra plus la NSA de Boris Johnson – Shutterstock

Boris Johnson a remplacé Lord David Frost en tant que conseiller à la sécurité nationale par un mandarin du ministère de la Défense, signalant la fin de la «forte pluie» sur Whitehall.

Au lieu de faire de son négociateur en chef du Brexit la nouvelle NSA, le Premier ministre a déclaré dans un communiqué que Lord Frost serait plutôt nommé représentant pour le Brexit et la politique internationale et chef d’une nouvelle unité de politique internationale au n ° 10.

L’année dernière, Dominic Cummings, ancien assistant en chef du Premier ministre, a déclaré lors d’une réunion d’aides politiques qu ‘ »une forte pluie va tomber » après avoir exposé les échecs de Whitehall lors de la réponse au coronavirus.

Cependant, cette décision fait suite aux critiques qui ont suivi l’annonce en juillet dernier de son intention d’assumer le poste clé, car, contrairement aux précédents titulaires du poste, il est un conseiller politique plutôt qu’un fonctionnaire de carrière et manque d’expérience en matière de sécurité.

Le rôle, qui est chargé de conseiller le Premier ministre et le Cabinet sur les questions de sécurité internationale et intérieure, sera à la place occupé par Sir Stephen Lovegrove, le secrétaire permanent du ministère de la Défense.

M. Johnson a déclaré dans un communiqué: « Je suis extrêmement reconnaissant à Lord Frost pour ses efforts herculéens pour conclure un accord avec l’UE, et je suis ravi qu’il ait accepté d’être mon représentant pour le Brexit et la politique internationale alors que nous saisissons les opportunités de notre départ de l’UE.

« Je suis également ravi de nommer Sir Stephen Lovegrove au poste de conseiller à la sécurité nationale. Stephen apporte avec lui une riche expérience de tout Whitehall et de la sécurité nationale et j’ai hâte de travailler en étroite collaboration pour concrétiser la vision de ce gouvernement pour le Royaume-Uni dans le monde . «

Downing Street a déclaré que M. Johnson avait annulé sa décision de désigner Lord Frost NSA afin de « maximiser les opportunités » pour le Royaume-Uni après le Brexit.

Lorsqu’on lui a demandé si M. Johnson pensait que Sir Stephen conviendrait mieux à ce rôle, le porte-parole a répondu: « Non, ce n’est pas ce que nous avons dit. Je n’accepte pas cela. »

L’histoire continue

Lord Frost, qui prendra ses fonctions le 1er février, sera chargé de diriger les relations institutionnelles et stratégiques du Royaume-Uni avec l’UE et d’aider à maximiser les opportunités du Brexit, a déclaré le gouvernement.

Il a déclaré: «Je suis ravi d’assumer ce nouveau rôle de représentant du Premier ministre sur le Brexit et la politique internationale.

« Avec un nouvel accord avec l’UE en place, nous avons d’énormes opportunités pour augmenter notre richesse et définir ce que nous représentons en tant que pays au niveau international, et j’ai très hâte de soutenir le Premier ministre sur ce point. »

Sir Stephen, qui assumera le rôle de la NSA à la fin du mois de mars, a déclaré: «Cela a été un immense privilège de servir de secrétaire permanent au ministère de la Défense ces cinq dernières années.

«Travailler avec toute la force – nos forces armées, régulières et de réserve, les fonctionnaires, nos fournisseurs et tous ceux qui composent la communauté de la défense – a été un honneur.

«Je suis ravi d’assumer maintenant le rôle de conseiller à la sécurité nationale. Sur cette toile plus large, j’ai l’intention de concrétiser la vision du Premier ministre pour un rôle accru et plus engagé du Royaume-Uni dans le monde, conduisant la communauté de la sécurité nationale à adopter les opportunités qui s’offrent à nous maintenant, tout en veillant à ce que nous soyons bien préparés pour faire face aux défis auxquels nous sommes confrontés. «

Le n ° 10 a confirmé que Lord Frost relèverait du Premier ministre dans son nouveau rôle, le pair poursuivant son «congé» de la Chambre des lords