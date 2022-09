Boris Johnson remercie par inadvertance Vladimir Poutine pour son “leadership inspirant”

Boris Johnson a fait une erreur verbale importante en remerciant Vladimir Poutine au lieu de Volodymyr Zelensky pour son « leadership inspirant ».

Dans sa première contribution majeure en tant que député d’arrière-ban lors d’un débat à la Chambre des communes, l’ancien Premier ministre conservateur a déclaré qu’il était important de “redoubler d’efforts dans notre défense des Ukrainiens” si M. Poutine double son “agression”.

Alors qu’il énumérait les raisons pour lesquelles la contre-offensive de l’Ukraine s’avère être un succès, M. Johnson a par inadvertance remercié M. Poutine pour son « leadership inspirant », avant de se corriger rapidement et de remercier M. Zelensky.

Il a déclaré: “Grâce à l’héroïsme des forces armées ukrainiennes, grâce en partie aux armes que nous sommes fiers d’offrir, je félicite mon très honorable ami (James Heappey) pour sa description du travail des forces armées britanniques, les armes que nous envoyons, l’énorme liste…

« Merci aussi, bien sûr, au leadership inspirant de Vladimir Poutine… »

M. Johnson s’est immédiatement rendu compte de son erreur et a ajouté : « La direction inspirante de Volodymyr Zelensky, pardonnez-moi, les forces russes ont été expulsées ces derniers jours de grandes parties du nord-est du pays autour de Kharkiv.

“Et ils subissent une pression croissante à Kherson dans le sud, et je n’ai aucun doute que les Ukrainiens gagneront.”

Le dérapage de M. Johnson est survenu lors d’un débat général sur la situation en Ukraine.

Boris Johnson s’exprimant aux Communes alors que les députés rendaient hommage à la reine (PA) (fil de sonorisation)

C’était la deuxième fois que le député d’Uxbridge et de South Ruislip apportait une contribution d’arrière-ban aux Communes.

Lors de sa première apparition depuis sa démission en tant que Premier ministre, M. Johnson a rendu hommage à la reine lors de l’événement spécial de deux jours au Parlement.

Lors de son discours sur l’Ukraine, M. Johnson a également déclaré que le Royaume-Uni devait être prêt à apporter “plus d’assistance militaire” et “plus de soutien économique” à Kyiv.

Il a déclaré : « Si Poutine va doubler son agression, alors nous devons redoubler d’efforts dans notre défense des Ukrainiens, et nous devons être prêts à fournir plus d’assistance militaire et plus de soutien économique, et je salue chaleureusement les annonces de ce Gouvernement cette semaine.

M. Johnson a également mis en garde contre le fait d’encourager les Ukrainiens à conclure un accord pour “échanger des terres contre la paix” afin de permettre au gaz russe d’être acheminé vers l’Europe.