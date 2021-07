Boris Johnson rejette la recommandation de taxe sur la malbouffe

Boris Johnson a rejeté les recommandations visant à introduire de nouvelles taxes sur le sucre et le sel pour aider à résoudre les problèmes liés à la malbouffe, affirmant qu’il n’était « pas attiré » par l’idée d’un prélèvement.

Cela survient après que l’examen de la stratégie alimentaire nationale a déclaré que le gouvernement devait prendre des mesures pour encourager les gens à manger moins de sucre, de sel et de viande dans le but de sauver des vies et de protéger le NHS.

Lorsqu’on lui a demandé s’il accepterait les recommandations concernant les taxes, M. Johnson a déclaré lors d’une conférence de presse: « Évidemment, j’étudierai le rapport, je pense que c’est un rapport indépendant.

« Je pense qu’il y a de bonnes idées là-dedans. Nous croyons en la lutte contre l’obésité, en essayant d’aider les gens à perdre du poids, en faisant la promotion de l’exercice et en nous attaquant à la publicité sur la malbouffe, etc.

« Je ne suis pas, je dois dire, attiré par l’idée d’impôts supplémentaires sur nos travailleurs, permettez-moi simplement de le signaler, mais j’étudierai son rapport avec intérêt. »

