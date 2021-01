Boris Johnson a refusé de décrire le traitement de la minorité musulmane ouïghoure de Chine comme un «génocide», malgré l’utilisation du terme par les administrations Trump et Biden.

M. Pompeo a profité de sa dernière journée complète en tant que ministre des Affaires internationales de Donald Trump pour dire: «Je crois que ce génocide est en cours et que nous assistons à la tentative systématique de destruction des Ouïghours par le parti-État chinois.

Il a cité la stérilisation et la torture forcées de certains des «plus d’un million» de civils qui, selon lui, ont été détenus sous la direction du Parti communiste chinois dans la province occidentale du Xinjiang.

Mais mis au défi de faire la même chose à la Chambre des communes mercredi, M. Johnson a insisté sur le fait que, tout en considérant le traitement des Ouïghours comme «totalement odieux», déterminer si cela équivalait à un génocide relevait des juges et non des politiciens.

«Mais je peux dire pour moi-même que je considère ce qui se passe au Xinjiang et ce qui arrive aux Ouïghours comme totalement odieux.»

M. Johnson répondait à une question du chef du Parti national écossais de Westminster, Ian Blackford, qui a déclaré aux députés: « Les gens trouveraient les affirmations du Premier ministre sur le leadership mondial du Royaume-Uni un peu plus crédibles si la nuit dernière il n’avait pas ordonné à ses députés de voter contre un amendement au projet de loi sur le commerce qui aurait mis fin aux accords commerciaux avec les pays qui commettent un génocide.

« Le génocide n’est pas une question d’histoire, il se produit dans notre monde en ce moment. La communauté internationale est restée les bras croisés alors que les hommes, femmes et enfants musulmans ouïghours sont contraints de s’installer dans des camps de concentration dans la province chinoise du Xinjiang.

«Hier, le secrétaire d’État américain sortant a déclaré officiellement qu’un génocide était en cours, et le nouveau secrétaire d’État, Anthony Blinken, partage son point de vue.

M. Blackford a appelé le Premier ministre à suivre l’exemple de Pompeo et Blinken, et « se lever aujourd’hui et déclarer clairement que le génocide est commis contre la population ouïghoure en Chine ».