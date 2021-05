Boris Johnson refuse de répondre aux affirmations de Dominic Cummings selon lesquelles il a raté sa réponse Covid

Boris Johnson a refusé de réfuter les affirmations explosives de Dominic Cummings selon lesquelles il aurait raté sa réponse Covid, entraînant des dizaines de milliers de morts inutiles.

Interrogé un jour après les allégations, le Premier ministre a esquivé une invitation à les rejeter comme étant fausses – en disant à la place: «Je ne fais aucun commentaire à ce sujet».

Lorsqu’on lui a demandé si le nombre de morts avait grimpé en flèche à cause des erreurs de son gouvernement, M. Johnson a répondu: «Non, je ne pense pas, mais bien sûr, cela a été une série de décisions incroyablement difficiles, dont aucune n’a été prise à la légère.

Et, demandé, si son ancien assistant en chef avait dit «la vérité» dans son témoignage accablant donné aux députés, il a répondu: «Je ne fais aucun commentaire à ce sujet.»

Sur la déclaration de M. Cummings selon laquelle il n’est pas une personne apte à diriger le pays, le Premier ministre a exhorté les médias «à se concentrer sur ce qui compte vraiment pour la population de ce pays».

«Ce que les gens veulent que nous poursuivions, c’est de livrer la feuille de route et d’essayer – avec prudence – de faire avancer notre pays à travers ce qui a été l’une des périodes les plus difficiles dont je pense que quiconque puisse se souvenir.

M. Johnson a également jeté un nouveau doute sur son projet de lever toutes les restrictions de Covid le 21 juin, alors que les taux d’infection augmentent et que de plus en plus de personnes sont transportées à l’hôpital.

«Je ne vois rien actuellement dans les données suggérant que nous devions nous écarter de la feuille de route, mais nous devrons peut-être attendre», a-t-il déclaré aux journalistes.

«N’oubliez pas le point important concernant les intervalles entre les étapes de la feuille de route. Nous avons mis cinq semaines entre ces étapes pour nous donner le temps de voir quel effet les déblocages ont. »

Le Premier ministre a reconnu qu’il y avait «des signes d’une augmentation des cas», en particulier de la variante indienne B1617.2 préoccupante.

« Mais je tiens à souligner que nous nous attendions toujours à voir une augmentation des cas, cela allait toujours se produire », a-t-il ajouté.

«Ce que nous devons comprendre, c’est dans quelle mesure le programme de vaccination commence à faire une réelle différence en interrompant le lien entre infection et hospitalisation et maladie grave et décès.»

Auparavant, à la Chambre des communes, le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, n’avait pas nié «l’approbation» de la politique consistant à renvoyer les patients dans des maisons de soins sans dépistage – ou qu’il avait dit à M. Johnson qu’ils étaient en train d’être testés.

M. Cummings a allégué qu’un Premier ministre en colère a alors exigé de savoir: «Hancock nous a dit dans la salle du Cabinet que les gens allaient être testés avant de retourner dans des maisons de retraite, que diable s’est-il passé?»

Interrogé sur cette affirmation, M. Johnson a déclaré: «Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour les protéger.

«Nous ne savions pas tout à fait comment le virus pouvait se transmettre de manière asymptomatique et c’était l’une des raisons pour lesquelles nous avions les problèmes que nous voyions dans les maisons de retraite».