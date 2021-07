Boris Johnson refuse à trois reprises de dire s’il a limogé Matt Hancock après des images d’un baiser de CCTV

Boris Johnson a refusé à trois reprises de dire s’il avait limogé Matt Hancock après la diffusion d’images de vidéosurveillance montrant l’ancien secrétaire à la Santé bafouant les règles de Covid dans son bureau de Whitehall.

Lors d’interrogatoires répétés au sein du comité de liaison des Communes, le Premier ministre a été pressé sur la question – après que le n ° 10 a initialement déclaré l’affaire « close » 24 heures avant que M. Hancock ne présente sa démission.

Interrogé à trois reprises par le député travailliste Chris Bryant, M. Johnson a répété ses commentaires faits le mois dernier après qu’il soit apparu à travers des images divulguées que M. Hancock avait embrassé son assistante Gina Coladangelo dans son bureau.

« Sur votre question sur M. Hancock, l’ancien secrétaire à la Santé, permettez-moi de revenir sur ce que j’ai dit à plusieurs reprises, et je pense avoir dit à la Chambre des communes », a déclaré le Premier ministre.

«C’est-à-dire que nous avons tous lu l’histoire de M. Hancock et de la vidéosurveillance et ainsi de suite, je pense, le vendredi, et nous avons eu un nouveau secrétaire à la santé le samedi.

Il a ajouté: « Considérant que nous sommes au milieu d’une pandémie mondiale, et c’est tout à fait une chose de déplacer votre secrétaire à la santé, M. Bryant, je pense que cela allait assez vite si je puis dire et c’est tout ce que j’ai à dire à ce sujet.

Les députés de l’opposition avaient saisi la décision apparente du Premier ministre de se tenir aux côtés de son secrétaire à la Santé assiégé lorsque l’histoire est apparue pour la première fois, comme preuve de son manque de jugement au milieu d’une colère croissante.

Le porte-parole du Premier ministre avait déclaré aux journalistes que le numéro 10 « considérait l’affaire close » et avait accepté les excuses présentées par M. Hancock.

Cependant, le lendemain, alors que les députés conservateurs commençaient à appeler publiquement le secrétaire à la Santé à démissionner, M. Hancock a annoncé sa décision de démissionner, alors qu’il réitérait ses excuses pour avoir enfreint les directives, et a déclaré qu’il le devait au public « pour être honnête quand nous les avons laissés tomber comme je l’ai fait ».

Le parti travailliste a précédemment qualifié les commentaires de M. Johnson sur les circonstances de la démission de M. Hancock de tentative de « réécrire l’histoire parce qu’il n’avait pas le courage » de le licencier.