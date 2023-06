Boris Johnson récompense ses alliés et un coiffeur avec les honneurs alors que les critiques crient au scandale

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Plusieurs dizaines d’alliés de l’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson ont reçu vendredi les honneurs du roi Charles III, une liste qui a suscité des cris de copinage de la part des opposants au dirigeant déchu.

Les «honneurs de démission», décernés par le monarque mais choisis par le gouvernement, sont un moyen établi mais controversé pour les dirigeants sortants de récompenser les lieutenants fidèles.

Johnson a donné des sièges à vie dans la chambre haute non élue du Parlement, la Chambre des lords, à plusieurs anciens conseillers, et a décerné des titres de chevalier ou de dame à des législateurs loyalistes, notamment les anciens ministres du Cabinet Jacob Rees-Mogg et Priti Patel.

D’autres assistants, législateurs et personnalités du Parti conservateur ont reçu des honneurs moindres. La liste comprend plusieurs membres du personnel impliqués dans le scandale du «partygate» sur les rassemblements enfreignant les règles dans les bâtiments gouvernementaux pendant la pandémie, y compris les anciens assistants de Johnson Martin Reynolds et Shelley Williams-Walker.

Angela Rayner, chef adjointe du Parti travailliste d’opposition, a déclaré que Johnson avait récompensé un « carrousel de copains ».

« Au lieu de s’attaquer à la crise du coût de la vie, les conservateurs passent leur temps à distribuer des récompenses à ceux qui ont tenté de dissimuler les infractions aux règles et ont dénoncé un ancien Premier ministre en disgrâce », a-t-elle déclaré.

Le bureau du Premier ministre Rishi Sunak a déclaré que, comme à l’accoutumée, l’actuel dirigeant n’a pas interféré avec le palmarès de son prédécesseur.

Parmi les alliés politiques de Johnson aux cheveux ébouriffés, un nom sur la liste se démarquait : Kelly Dodge, la directrice de longue date du salon de coiffure interne du Parlement, a été nommée membre de l’Ordre de l’Empire britannique.

Un nom absent de la liste est l’ancienne secrétaire à la Culture Nadine Dorries, une fervente partisane de Johnson qui avait été largement pressentie pour entrer dans les Lords. Elle n’était pas sur la liste mais a annoncé vendredi qu’elle quittait son poste de législatrice, avec effet immédiat. Il y aura une élection spéciale pour pourvoir son siège à la Chambre des communes.

Les questions de favoritisme sont particulièrement sensibles autour de Johnson, qui a quitté ses fonctions en septembre 2022 lorsque des scandales liés à l’argent, à l’éthique et au jugement ont retourné les législateurs conservateurs contre lui.

Les prédécesseurs conservateurs de Johnson, Theresa May et David Cameron, ont également décerné des distinctions lorsqu’ils ont quitté leurs fonctions en 2019 et 2016, respectivement. Mais les premiers ministres travaillistes avant eux, Tony Blair et Gordon Brown, n’ont pas utilisé la procédure.

Johnson, dont la carrière a été une montagne russe de scandales et de retours, a mené les conservateurs à une victoire écrasante en 2019, mais a été expulsé par son propre parti moins de trois ans plus tard.

Toujours législateur, il attend le résultat d’une enquête du Comité des normes de la Chambre des communes sur les déclarations trompeuses qu’il a faites au Parlement au sujet d’une série de rassemblements dans des bâtiments gouvernementaux en 2020 et 2021 qui ont enfreint les règles de verrouillage en cas de pandémie.

La police a finalement infligé 126 amendes pour les soirées nocturnes, les soirées arrosées et les «vendredis à l’heure du vin», dont une à Johnson, et le scandale a contribué à accélérer la fin de son mandat de premier ministre.

Le comité devrait publier son rapport dans les prochaines semaines. S’il conclut que Johnson a délibérément menti, il pourrait être suspendu de la Chambre des communes. Une suspension de 10 jours ou plus permettrait à ses électeurs de demander une élection spéciale pour remplacer Johnson en tant que député.