Boris Johnson reçoit une deuxième dose de vaccin AstraZeneca alors que la nouvelle variante de Covid menace la liberté de verrouillage

BORIS Johnson a reçu sa deuxième dose du jab AstraZeneca Covid.

Le Premier ministre a été abattu ce soir au Francis Crick Institute de Londres.

Le PM reçoit son deuxième vaccin AstraZeneca Crédit : AP

Sa première dose a été administrée à l’hôpital St. Thomas de Londres.

Il a dit à l’époque: « Je n’ai rien ressenti. »

Le PM est retourné à l’hôpital où il a été soigné pour le virus en soins intensifs l’année dernière pour son rendez-vous à 18h30 le 19 mars.

S’adressant à des journalistes à l’extérieur de l’hôpital, il a déclaré: « Je n’ai rien ressenti. C’était très bien et très rapide.

« Je ne peux pas le recommander plus fortement. Lorsque vous recevrez votre notification, veuillez aller chercher votre jab. »

Le Premier ministre a levé le pouce et a déclaré aux journalistes qu’il « n’avait rien ressenti » Crédit : AP

Le PM brandit un autocollant confirmant qu’il a eu son jab Crédit : Universal News & Sport

M. Johnson a déclaré que le rendez-vous était « très bon et très rapide » alors qu’il exhortait les Britanniques à se manifester et à obtenir le jab Crédit : AP

Rassurant les Britanniques sur le fait que le jab d’AstraZeneca était sûr, il a ajouté: « Ne vous contentez pas de m’écouter, écoutez ce que tous les scientifiques et l’Agence européenne des médicaments ont à dire. »

Il a ensuite été rejoint par le Premier ministre français Jean Castex et le leader slovène Janez Jansa, qui ont tous deux reçu le vaccin AstraZeneca pour tenter de rétablir la confiance en lui sur le continent.

Le Premier ministre a insisté plus tôt sur le fait qu’il n’y avait aucune raison de s’inquiéter des histoires alarmistes de l’UE et a déclaré aux Britanniques: « Le jab d’Oxford est sûr et le jab Pfizer est sûr.

« Ce qui n’est pas sûr, c’est d’attraper Covid, c’est pourquoi il est si important que nous recevions tous nos jabs dès que notre tour viendra.

« Obtenez ce jab quand votre tour viendra. Faisons le jab. »

Le Premier ministre français Jean Castex reçoit sa première dose du vaccin Astrazeneca Crédit : AFP

Boris Johnson s’entretient avec d’autres Britanniques qui attendent de recevoir leur vaccin à l’hôpital St. Thomas Crédit : PA

Le coude du PM a heurté un membre du public qui attendait de recevoir son jab Crédit : PA

Emer Cooke, directeur exécutif de l’EMA, a déclaré que leur « conclusion scientifique claire » est que le vaccin est « sûr et efficace ».

Elle a déclaré: « Ses avantages pour la protection des personnes contre Covid-19, avec les risques associés de décès et d’hospitalisation, l’emportent sur les risques possibles.

« Le comité a également conclu que le vaccin n’est pas associé à une augmentation du risque global d’événements thromboemboliques ou de caillots sanguins. »

L’Organisation mondiale de la santé a également recommandé aux pays de continuer à utiliser le vaccin AstraZeneca.

Une déclaration à l’époque disait: « Pour le moment, l’OMS considère que les avantages du vaccin AstraZeneca l’emportent sur ses risques et recommande que les vaccinations se poursuivent. »

Les ministres britanniques ont souligné que le jab est sûr et qu’il n’y a donc pas de risque supplémentaire de caillots sanguins.

Les scientifiques ont même souligné qu’il y a un risque plus élevé d’en développer un en attrapant lui-même Covid.

La nouvelle arrive le même jour que la moitié des adultes au Royaume-Uni auraient reçu les deux doses d’un vaccin, selon de nouveaux chiffres, et un jour après que le gouvernement a annoncé que les trois quarts des adultes avaient reçu leur première dose.

Un total de 26 422 303 secondes doses ont maintenant été administrées depuis le début du déploiement de la vaccination il y a près de six mois.

C’est l’équivalent de 50,2 % de toutes les personnes âgées de 18 ans et plus.

En Angleterre, 22 442 383 secondes doses ont été administrées, soit l’équivalent de 50,7 % de la population adulte.