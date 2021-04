Le Premier ministre Boris Johnson n’assistera pas aux funérailles du prince Philip samedi, a annoncé le 10 Downing Street.

Un porte-parole a déclaré que la décision avait été prise en raison de la limite stricte de 30 participants à la cérémonie au château de Windsor le 17 avril en vertu de la réglementation sur les coronavirus.

M. Johnson a pris la décision de ne pas être présent afin de ne pas prendre un espace qui pourrait aller à un membre de la famille du duc d’Édimbourg.

« En raison de la réglementation sur le coronavirus, seules 30 personnes peuvent assister aux funérailles de SAR le prince Philip, duc d’Édimbourg », a déclaré le porte-parole.

«Le Premier ministre a toujours voulu agir conformément à ce qui est le mieux pour la famille royale, et ainsi permettre au plus grand nombre de membres de la famille possible d’assister aux funérailles samedi».

La campagne pour les élections du 6 mai aux conseils locaux et aux parlements écossais et gallois a été suspendue en signe de respect envers le duc.

La Chambre des communes et les assemblées décentralisées de Cardiff et d’Édimbourg seront rappelées lundi pour permettre aux députés de rendre hommage à l’époux de la reine depuis plus de 70 ans.