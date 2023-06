Boris Johnson rapporte des nouvelles: la liste des distinctions honorifiques de l’ancien Premier ministre ne sera pas supprimée malgré les conclusions du comité des privilèges Partygate

« Mais je ne suppose pas une seconde que Boris Johnson ait suffisamment d’informations sur ce qu’il a fait et se sente du tout responsable. Je ne suppose donc pas une seconde qu’il se retirera.

Le pair conservateur Lord Lexden a convenu que M. Johnson ne devrait plus être membre du Conseil privé, déclarant: «Le faire dans l’atmosphère fiévreuse qui existe actuellement risquerait d’entraîner le monarque dans la politique et donnerait à Johnson une autre cible pour son acrimonie. . Cela devrait être fait un peu plus tard.