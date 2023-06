Boris Johnson quitte son poste de député suite à une enquête pour savoir s’il a induit le Parlement en erreur

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Boris Johnson a annoncé de manière sensationnelle qu’il quittait son poste de député, affirmant qu’il était victime d’une chasse aux sorcières du Partygate et du Brexit.

La décision de l’ancien Premier ministre est intervenue alors qu’il faisait face à un verdict accablant sur sa conduite pendant la pandémie de Covid par une enquête parlementaire.

Au milieu des spéculations croissantes selon lesquelles cela aurait pu conduire à l’humiliation d’être expulsé en tant que député d’Uxbridge et de South Ruislip, il a déclaré qu’il devait se retirer.

Il a affirmé que ses ennemis politiques avaient cherché à se venger de lui depuis qu’il avait mené la campagne pour retirer le Royaume-Uni de l’UE en 2016.

Cela s’est produit quelques heures après que son ancienne alliée la plus fidèle du cabinet, Nadine Dorries, a également annoncé qu’elle quittait les Communes après que la tentative de M. Johnson de lui donner une pairie ait été effectivement bloquée.

Mais M. Johnson n’a pas exclu un retour politique, affirmant qu’il quittait les Communes « au moins pour le moment ».

Dans une déclaration extraordinaire, il accuse l’enquête de la Chambre des communes pour savoir s’il a induit le Parlement en erreur sur le portail du parti d’avoir tenté de «me chasser» et l’a comparé à un «tribunal kangourou».

Et il a accusé le député travailliste qui préside la commission des privilèges des Communes, qui mène l’enquête, de parti pris à son encontre.

« C’est très triste de quitter le Parlement – du moins pour le moment – mais je suis surtout déconcertée et consternée d’être chassée, de manière antidémocratique, par une commission présidée et gérée, par Harriet Harman, avec un parti pris aussi flagrant, » il a dit.

Cela survient après que M. Johnson a été accusé de copinage après avoir distribué des pairies, des chevaliers et d’autres gongs à ses alliés les plus proches, dont Jacob Rees-Mogg et Priti Patel, et des aides liées au scandale du partygate.

La liste des honneurs de démission tant attendue de l’ancien Premier ministre, publiée par le gouvernement vendredi après-midi, a été qualifiée de « catalogue de copains » par les critiques.

L’ancien candidat à la mairie de Londres, Shaun Bailey, et le maire de Tees Valley, Ben Houchen, figuraient parmi les sept nominations pour les pairies.

Parmi les candidats à la chevalerie figuraient le fidèle loyaliste M. Rees-Mogg, l’ancien secrétaire au logement Simon Clarke et les députés Conor Burns et Michael Fabricant.

L’ancienne secrétaire d’État à l’intérieur, Mme Patel, a été nominée pour le titre de dame, aux côtés des anciens ministres Andrea Jenkyns et Amanda Milling.

Plus d’informations sur cette nouvelle de dernière minute….