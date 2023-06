Boris Johnson quitte son poste de député et affirme qu’il est victime de « Partygate et de la chasse aux sorcières du Brexit »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Boris Johnson a annoncé de manière sensationnelle qu’il quittait son poste de député, affirmant qu’il était victime d’une chasse aux sorcières du Partygate et du Brexit.

La démission de l’ancien Premier ministre est intervenue alors qu’il faisait face à un verdict accablant à la suite d’une enquête parlementaire sur sa conduite pendant la pandémie de Covid.

Au milieu des spéculations croissantes selon lesquelles les conclusions du comité des privilèges des Communes pourraient le conduire à être expulsé en tant que député d’Uxbridge et de South Ruislip, il a annoncé sa décision de se retirer.

Il a affirmé que ses ennemis politiques avaient cherché à se venger de lui depuis qu’il avait mené la campagne pour retirer le Royaume-Uni de l’UE en 2016.

Cette décision de choc ne manquera pas de conduire à des spéculations selon lesquelles M. Johnson – qui a été informé des conclusions non encore publiées de l’enquête de la commission – a sauté avant d’être poussé.

Boris Johnson a fait l’annonce choc vendredi soir (PA)

Cela survient après que M. Johnson a été accusé de copinage pour avoir décerné des pairies, des chevaliers et d’autres honneurs à ses alliés les plus proches, dont Jacob Rees-Mogg et Priti Patel, ainsi qu’à des aides liées au scandale du Partygate.

Son départ surprise a été annoncé quelques heures seulement après que son ancienne alliée la plus fidèle du cabinet, Nadine Dorries, a également annoncé sa décision de quitter les Communes après que la tentative de M. Johnson de lui attribuer une pairie ait été effectivement bloquée.

M. Johnson a également utilisé sa déclaration de démission explosive pour lancer une attaque politique et personnelle dévastatrice contre son successeur.

Allié à une menace à peine voilée de retour dans la mêlée politique, il sera considéré par certains comme un manifeste personnel et la plate-forme d’un éventuel futur défi au leadership contre le Rishi Sunak assiégé.

M. Johnson a accusé le gouvernement de M. Sunak d’augmenter « sans cesse » les impôts, de ne pas être « correctement » conservateur et de sembler oublier les électeurs du Brexit.

« Notre parti doit de toute urgence retrouver son élan et sa foi en ce que ce pays peut faire », a-t-il déclaré.

M. Johnson a lancé une bordée sur Rishi Sunak – et a fait allusion à un retour (Archives PA)

Dans une tentative apparente de rallier ses partisans, il a également cherché à lier l’enquête contre lui au Brexit – affirmant que sa destitution en tant que député était « la première étape nécessaire » pour inverser la sortie de la Grande-Bretagne de l’UE.

« Je ne suis pas le seul à penser qu’il y a une chasse aux sorcières en cours, pour se venger du Brexit et finalement pour inverser le résultat du référendum de 2016 », a-t-il déclaré.

Dans une déclaration extraordinaire de 1 034 mots, il a accusé l’enquête de la Chambre des communes pour savoir s’il avait induit le Parlement en erreur sur le Partygate d’avoir tenté de « me chasser » et l’a comparé à un « tribunal kangourou ».

Et il a accusé le comité multipartite des privilèges des Communes, qui a mené l’enquête, de parti pris à son encontre.

« C’est très triste de quitter le Parlement – du moins pour le moment – mais je suis surtout déconcertée et consternée d’être expulsée, de manière antidémocratique, par une commission présidée et gérée par Harriet Harman, avec un parti pris aussi flagrant, » il a dit.

Sa démission est intervenue quelques heures après que sa fidèle alliée Nadine Dorries a également démissionné en tant que députée. (Getty)

Les partis d’opposition ont déclaré que M. Johnson ne manquerait pas.

La chef adjointe du Labour, Angela Rayner, a déclaré que le public était « malade jusqu’aux dents de fond de ce feuilleton conservateur sans fin joué à leurs dépens ». La chef adjointe des libéraux démocrates, Daisy Cooper, a ajouté: « Bon débarras. »

Plus tôt, il a été accusé d’avoir proféré une « insulte écœurante » aux personnes endeuillées par Covid, après avoir rendu hommage à des alliés impliqués dans le scandale du Partygate, dont un surnommé « Party Marty ».

Martin Reynolds, son ancien secrétaire privé principal qui s’est vanté « nous semblons avoir réussi » la garden-party « apportez votre propre alcool » pendant les restrictions de coronavirus, a reçu un gong.

Il y avait aussi des honneurs pour Dan Rosenfield, son ancien chef de cabinet, et Jack Doyle, son ancien directeur des communications, qui étaient tous deux en poste pendant certaines des infractions aux règles.

Parmi les candidats à la chevalerie figuraient le fidèle loyaliste M. Rees-Mogg, l’ancien secrétaire au logement Simon Clarke et les députés Conor Burns et Michael Fabricant.

L’ancienne secrétaire d’État à l’intérieur, Mme Patel, a été nominée pour le titre de dame, aux côtés des anciens ministres Andrea Jenkyns et Amanda Milling.

Plus suit sur cette histoire de nouvelles de rupture….