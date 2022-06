Boris Johnson : Quelle est la prochaine étape pour lui ?

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a survécu à un vote de confiance déclenché par des législateurs mécontents de son propre parti conservateur, mais ses ennuis sont loin d’être terminés.

Johnson a remporté le scrutin lundi avec une marge nettement inférieure à ce que lui et ses alliés avaient espéré, suggérant que sa direction du parti – et par extension du pays – a été ébranlée.

Voici ce que cela signifie et quelle est la prochaine étape pour lui :

Que s’est-il passé lundi ?

Le vote de confiance a été déclenché après qu’au moins 54 des propres députés de Johnson – soit 15% des législateurs conservateurs à la Chambre des communes – aient soumis une lettre de défiance confidentielle au président du Comité de 1922, un groupe de législateurs d’arrière-ban qui n’occupent pas de postes gouvernementaux.

En conséquence, un scrutin secret a eu lieu lundi soir, où 211 députés conservateurs ont voté pour garder Johnson à la tête du parti, tandis que 148 ont voté pour sa destitution.

Pourquoi subit-il autant de pression ?

Le poste de premier ministre de Johnson a été ébranlé par le soi-disant scandale du « Partygate », avec des mois d’allégations de fêtes et de rassemblements alimentés par l’alcool au cœur de son gouvernement pendant les restrictions de verrouillage pandémiques érodant le soutien à sa direction.

Mais le scandale n’est qu’une des raisons de la rébellion.

Johnson a également été critiqué pour sa réponse à une crise du coût de la vie, son incapacité à tenir ses promesses de relancer l’économie dans le nord de l’Angleterre en créant de nouvelles liaisons de transport, ainsi que son attitude envers le protocole d’Irlande du Nord et les effets en cours. du Brexit.

Le résultat a-t-il été une surprise ?

Oui et non. On s’attendait à ce que Johnson remporte le vote, d’autant plus qu’environ 180 députés seraient à la solde du gouvernement et donc directement liés au Premier ministre – parmi lesquels des ministres, des secrétaires privés parlementaires et des vice-présidents de parti.

Mais alors que Johnson et ses alliés ont tenté de présenter le résultat du vote comme un nombre « convaincant » et « décisif », le nombre final de législateurs qui se sont rebellés contre lui était bien plus élevé que ce à quoi ses partisans s’attendaient.

Avant le scrutin, certains analystes ont déclaré que si le nombre de députés votant contre lui dépassait 100, il aurait de sérieux ennuis.

Cela signifie-t-il qu’il est en sécurité ?

Techniquement et pour l’instant, oui.

Selon les règles actuelles du Parti conservateur, un chef qui survit à un vote de confiance est à l’abri d’un autre défi de ce genre pendant 12 mois. Ces règles, cependant, peuvent changer à tout moment – ​​comme beaucoup l’ont souligné lundi et mardi.

Quels sont les prochains grands défis ?

La grande rébellion de ses législateurs laissera la réputation de Johnson diminuée. Cela pourrait également nuire à sa capacité à faire adopter une législation.

« Le nombre de rebelles qui ont voté pour évincer Johnson dépasse de loin la majorité de travail du Parti conservateur de 75 sièges à la Chambre des communes. Si les rebelles sont déterminés, ils pourraient menacer de bloquer le programme législatif du gouvernement, ce qui affaiblirait davantage la position des conservateurs dans les sondages et augmenter la pression sur Johnson », a écrit Kallum Pickering, économiste principal à la banque Berenberg, dans une note aux clients.

Les conservateurs sont également confrontés à deux élections partielles parlementaires difficiles fin juin après que deux de leurs députés d’arrière-ban ont été contraints de démissionner au milieu de leurs propres scandales. Les pertes dans ces sondages pourraient exercer davantage de pression sur Johnson avant les élections générales nationales prévues en 2024.

Quelles sont les options de Johnson maintenant?

À en juger par ses commentaires jusqu’à présent, le Premier ministre aura pour objectif de continuer à s’accrocher. Dans un communiqué mardi matin, Downing Street a déclaré que Johnson rassemblerait son cabinet mardi et « s’engagerait à continuer à livrer ce qui compte pour le peuple britannique ».

Johnson a gagné lundi, mais le sort de sa prédécesseure Theresa May sera encore frais dans sa mémoire.

May a également fait face à un vote de censure – encore une fois, déclenché par les législateurs conservateurs. Elle a survécu à ce vote – avec une plus grande marge que Johnson – mais a finalement démissionné quelques mois plus tard. S’il s’avère que la position de Johnson a été irrémédiablement endommagée, il pourrait opter pour une sortie volontaire plutôt que de faire face à la mort humiliante qu’elle a subie, ce qui a finalement conduit Johnson à devenir Premier ministre.

Une option nucléaire, pour laquelle Johnson a déclaré lundi qu’il n’avait aucun intérêt, serait de déclencher des élections anticipées. Johnson a tenu à rappeler lundi à ses législateurs que c’est lui qui a mené le parti à sa plus grande victoire électorale en 40 ans en 2019.

Quelles sont les options pour l’opposition ?

Le chef du Parti travailliste, Keir Starmer, a prédit à la radio LBC que le scrutin de lundi marquerait « le début de la fin » de la carrière politique du Premier ministre, quelle que soit la direction qu’il prendrait.

Après le vote, Starmer a déclaré que Johnson était « totalement inapte à la grande fonction qu’il occupe » et a accusé les législateurs conservateurs d’ignorer le public britannique. « Le gouvernement conservateur croit maintenant qu’enfreindre la loi n’empêche pas de faire la loi », a-t-il ajouté.

Johnson est devenu le premier Premier ministre britannique de l’histoire à avoir enfreint la loi lorsqu’il a assisté à un rassemblement pour célébrer son anniversaire en violation des restrictions de Covid-19.

L’adjointe de Starmer, Angela Rayner, a déclaré mardi à la BBC que l’opposition « envisagerait toutes les options » lorsqu’on lui demanderait si le parti travailliste envisageait de déclencher un autre vote de confiance à Johnson, cette fois dans l’ensemble du Parlement.

Le Premier ministre écossais Nicola Sturgeon a qualifié Johnson de « canard complètement boiteux » après le vote.

« Ce résultat est sûrement le pire de tous les mondes pour les conservateurs. Mais bien plus important encore : à une époque d’énormes défis, il accable le Royaume-Uni avec un premier ministre complètement boiteux », a déclaré Sturgeon dans un tweet lundi soir.