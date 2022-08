Boris Johnson promet que “l’Ukraine peut et va gagner cette guerre” lors d’une visite surprise à Kyiv

BORIS Johnson a fait un autre voyage surprise en Ukraine pour voir le président Zelensky – et a reçu la plus haute distinction du pays.

Lors de ce qui sera probablement sa dernière visite à Kyiv en tant que Premier ministre, il a promis le soutien “indéfectible” de la Grande-Bretagne même après avoir quitté le numéro 10 dans quelques semaines.

Boris Johnson rencontre aujourd’hui le président Zelensky

M. Johnson a annoncé un kit défensif supplémentaire de 54 millions de livres sterling pour aider les héros ukrainiens à combattre les envahisseurs maléfiques de Poutine.

Il comprend 2 000 drones de pointe et des munitions de vagabondage pour débusquer les troupes russes de leurs villes et cités.

Après avoir dirigé la réponse occidentale à la guerre, M. Johnson a été décoré de l’Ordre ukrainien de la Liberté, la plus haute distinction décernée à un ressortissant étranger.

S’exprimant lors de son troisième voyage dans la ville, il a déclaré: “Au cours des six derniers mois, le Royaume-Uni s’est tenu aux côtés de l’Ukraine, soutenant ce pays souverain pour se défendre contre cet envahisseur barbare et illégal.

« L’ensemble de soutien d’aujourd’hui donnera aux forces armées ukrainiennes courageuses et résilientes un nouvel élan de capacité, leur permettant de continuer à repousser les forces russes et à se battre pour leur liberté.

“Ce qui se passe en Ukraine nous concerne tous, c’est pourquoi je suis ici aujourd’hui pour transmettre le message que le Royaume-Uni est avec vous et sera avec vous pour les jours et les mois à venir, et que vous pouvez gagner et que vous gagnerez.”

Il s’est précipité lorsque Ben Wallace a révélé que les envahisseurs de Vladimir Poutine n’avançaient que de MÈTRES chaque semaine alors que les troupes ukrainiennes héroïques les poussaient dans une impasse.

Le secrétaire à la Défense a déclaré que l’armée russe, épuisée, a subi beaucoup plus de pertes au cours des six derniers mois qu’elle n’en a subi pendant une décennie de combats en Afghanistan.

Les troupes du Kremlin se trouvaient désormais dans un “état si fragile” que les guerriers du président Zelensky pourraient bientôt reprendre le territoire cédé, a-t-il ajouté.

Mettant à nu le prix élevé de l’invasion ratée de Mad Vlad, M. Wallace a déclaré: “Nous acceptons le genre d’observations de pertes russes – si vous combinez les morts, les blessés, les désertions – plus de 80 000 de leurs forces armées.

“C’est 80 000 en six mois contre 15 000 qu’ils ont perdus en une décennie en Afghanistan.”

Il a comparé leurs progrès aux progrès au rythme d’escargot de la Première Guerre mondiale et a déclaré qu’ils étaient mesurés en “mètres, pas en miles”.