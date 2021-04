BORIS Johnson a promis aujourd’hui que l’enquête sur le lobbying de David Cameron pour Greensill obtiendrait le « maximum d’accès possible » pour aller au bas de la rangée.

Hier, The Sun a révélé comment le Premier ministre avait lancé une enquête sur l’accès aux contrats après les appels, les SMS et les boissons de M. Cameron avec les ministres après avoir quitté le gouvernement.

Boris Johnson jure que la sonde pourra demander à qui, ce qu’il veut Crédit: No10 Downing Street

Il examinera si David Cameron a obtenu un accès spécial aux ministres lorsqu’il a tenté de faire pression sur eux au nom de Greensill. Crédit: PA

Une enquête auprès de tous les départements examinera si l’ancien Premier ministre a bénéficié d’un traitement spécial pour avoir accès aux principaux ministres lorsqu’il a travaillé pour une société de financement après avoir quitté Downing Street, qui a ensuite fait faillite.

Le Premier ministre a déclaré aujourd’hui que Nigel Boardman, qui dirigera l’enquête, aura accès à qui il veut poser toutes les questions dont il a besoin pour savoir ce qui s’est passé.

Il a déclaré aux journalistes: «J’ai demandé à Nigel Boardman de se pencher sur toute cette question du financement de la chaîne d’approvisionnement et je lui ai donné à peu près carte blanche pour demander à quiconque ce qu’il avait besoin de découvrir.

« Je voudrais que cela soit fait rapidement, mais je veux qu’il ait le maximum d’accès possible afin que nous puissions tous comprendre exactement ce qui s’est passé, et cela sera bien sûr présenté au Parlement en temps voulu. »

Il a admis que « les gens ont des questions » sur ce qui se passait et a juré d’aller au fond des choses avec la sonde.

Mais les travaillistes sont prêts à aller plus loin et à exiger une enquête indépendante complète et forceront un vote aux Communes demain.

Ils veulent qu’il soit grillé en public, mais cette enquête se déroulera à huis clos.

M. Cameron a finalement rompu son silence sur la dispute ce week-end en publiant une déclaration rampante de 1200 mots admettant qu’il aurait dû agir différemment – mais refusant de s’excuser.

M. Cameron a envoyé des SMS au chancelier Rishi Sunak lui demandant d’accéder aux programmes de soutien de Covid pour l’entreprise, et a également pris un verre avec Matt Hancock.

Le secrétaire aux affaires, Kwasi Kwarteng, a déclaré ce matin qu’il n’avait reçu aucun appel ou WhatsApp de l’ancien Premier ministre, et il ne croyait pas que des responsables ou des membres de son équipe en aient eu.

Aujourd’hui, le secrétaire à la Santé a déclaré que le gouvernement avait agi « dans le respect des règles », mais il a évité les appels à publier toutes les communications avec M. Cameron.

M. Hancock a juré de participer à l’enquête Crédit: PA

M. Hancock a déclaré: « Le gouvernement a annoncé hier qu’il y aurait un examen de ceci et cela… Je vais bien sûr participer pleinement à l’examen.

«Ce que je dirais, c’est qu’il est très important que les gouvernements s’engagent avec des parties prenantes externes, avec des entreprises – en fait, comme la question précédente le posait.

« Il est très important que cela se produise, se produise de la manière appropriée, dans les règles – ce qui est arrivé dans ce cas. »