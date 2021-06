Boris Johnson promet PLUS de blocages alors qu’il repousse la Journée de la liberté de quatre semaines

BORIS Johnson a promis qu’il n’y aurait plus de blocages alors qu’il repoussait le Jour de la liberté de quatre semaines.

Le Premier ministre a confirmé qu’il ne lèverait pas toutes les restrictions sur les coronavirus le 21 juin, mais l’étape 4 de sa feuille de route devrait désormais avoir lieu le 19 juillet.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Boris Johnson a déclaré qu’il n’y aurait plus de blocages

Il a ajouté qu’il était « confiant » qu’aucun autre délai ne serait nécessaire.

Le Premier ministre a déclaré lors d’une conférence de presse : « Je suis convaincu que nous n’aurons pas besoin de plus de 4 semaines et que nous n’irons pas au-delà du 19 juillet.

« Mais il est maintenant temps de relâcher l’accélérateur. »

Le professeur Chris Whitty et Sir Patrick Vallance sont arrivés armés de données alarmantes selon lesquelles la variante indienne « Delta » était jusqu’à 80% plus infectieuse et doublait dans un tiers des endroits.

Les taux d’hospitalisation augmentent en moyenne de 15 pour cent chaque semaine – et de 66 pour cent stupéfiants dans le Nord-Ouest touché.

Le Premier ministre a averti que le regroupement de toutes les restrictions légales sur les contacts sociaux le 21 juin – comme prévu – verrait le NHS inondé de patients Covid.

M. Johnson a déclaré: « Je pense qu’il est judicieux d’attendre un peu plus longtemps. Nous attendrons jusqu’au 19 juillet.

« Je suis convaincu que nous n’aurons pas besoin de plus de quatre semaines – il est clair que les vaccins fonctionnent – mais il est maintenant temps de relâcher l’accélérateur.

« Nous avons la chance de sauver des milliers de vies en vaccinant des millions de personnes supplémentaires. »