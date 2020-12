Boris Johnson a promis de se concentrer sur le « nivellement » de la Grande-Bretagne dans le sillage du départ du pays de l’UE.

Le Premier ministre a déclaré qu’il souhaitait «répandre les opportunités» dans l’espoir de profiter de ses nouvelles libertés.

Il affirme que l’accord l’aidera à « répondre aux besoins des personnes qui se sentaient laissées pour compte », malgré que certains aient critiqué l’accord qu’il a conclu à la onzième heure.

Johnson a déclaré au Sunday Telegraph: « Ce gouvernement a un programme très clair pour utiliser ce moment pour s’unir et se mettre à niveau et pour diffuser des opportunités à travers le gouvernement. »

Les députés doivent voter mercredi sur l’accord à la Chambre des communes et Sir Keir Starmer a confirmé que son parti soutiendrait le gouvernement dans le but d’éviter un scénario de non-accord.

Le dirigeant travailliste a déclaré qu’il s’agissait d’une «mince affaire» qui nécessiterait plus de travail pour garantir les emplois et les industries au Royaume-Uni.

Et Johnson a même reconnu que l’accord «ne va peut-être pas aussi loin que nous le souhaiterions» sur les services financiers.

Mais il a déclaré que la Grande-Bretagne pouvait désormais s’écarter de l’UE et suivre sa propre voie dans des domaines tels que le bien-être animal, les données et les produits chimiques.

Mais Rishi Sunak a félicité le Premier ministre pour la conclusion de l’accord commercial dans ce qu’il a salué comme un «moment extrêmement rassembleur pour notre pays».

Le chancelier, accusé d’être « absent » à l’approche de Noël, a déclaré que l’accord était une bonne affaire pour les familles, les entreprises et les emplois britanniques.

Il a également évoqué les préoccupations concernant l’avenir des services financiers, affirmant que le Brexit offrirait « une chance de faire les choses différemment » dans la ville de Londres après qu’aucun accord n’ait été conclu pour une « équivalence » sur la vente de services financiers dans le marché unique.

S’exprimant depuis Richmond, dans le Yorkshire, M. Sunak a déclaré: «Je pense que cet accord représente l’un des accords de libre-échange les plus complets jamais signés et c’est une bonne affaire pour les familles, les entreprises et les emplois britanniques.

L’ancien Premier ministre irlandais Leo Varadkar a averti que l’accès du Royaume-Uni au marché européen n’est «pas inconditionnel» et qu’il doit continuer à suivre certaines règles de l’UE. Rishi Sunak: l’accord sur le Brexit est un « moment fédérateur » pour le Royaume-Uni

« Cela nous donne une plate-forme fantastique pour aller de l’avant, maintenir un accès sans droits de douane aux marchés européens, mais aussi capitaliser sur de nouvelles opportunités. »

Mais l’ancien Premier ministre irlandais Leo Varadkar a averti que l’accès du Royaume-Uni au marché européen n’était «pas inconditionnel» et qu’ils devaient continuer à suivre certaines règles de l’UE.

Répondant à l’annonce par le Premier ministre d’un accord en cours de conclusion avec l’UE, Sir Keir Starmer a déclaré: « Ce n’est pas l’accord que le gouvernement a promis – loin de là. »

«Un meilleur accord aurait pu être négocié. Mais j’accepte que cette option soit maintenant partie. À un moment d’une telle importance nationale, il n’est tout simplement pas crédible pour les travaillistes d’être à l’écart.

« C’est pourquoi je peux dire aujourd’hui que lorsque cet accord sera soumis au Parlement, les travaillistes l’accepteront et voteront pour lui. »