Boris Johnson a déclaré qu’il «s’assurera» que la Super League européenne de séparation «ne se déroule pas de la manière dont elle est actuellement proposée».

Le Premier ministre s’exprimait le matin après l’annonce choquante que six équipes de Premier League anglaise – Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal et Spurs – s’étaient inscrites à un nouveau tournoi impliquant certains des plus grands clubs du continent.

La proposition a suscité l’indignation parmi les supporters, les autorités du football et d’autres clubs, car la Super League proposée serait «fermée», ce qui signifie que les membres fondateurs ne pourraient pas être relégués du concours lucratif.

M. Johnson a déclaré que la Super League européenne n’était pas « une bonne nouvelle pour les fans » et a promis de travailler avec les autorités du football « pour s’assurer que cela ne se déroule pas de la manière qui est actuellement proposée ».

Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, doit faire une déclaration aux Communes sur les projets de la Super League européenne lundi après-midi.

conseillé Vaccinations britanniques contre le Covid-19: derniers chiffres Les experts de l’ONU condamnent le rapport de course « choquant » et veulent la suppression de la Commission Boris Johnson annule son voyage en Inde alors que les cas de Covid s’envolent

S’adressant aux journalistes lors d’une visite de campagne électorale locale dans le Gloucestershire, le Premier ministre a déclaré que les clubs de football étaient plus que de «grandes marques mondiales», et devaient avoir un lien avec leurs fans et leurs communautés.

Interrogé sur la question de savoir si les équipes rejoignant la ligue séparatiste pourraient être obligées de rembourser les prêts de coronavirus garantis par l’État, M. Johnson a déclaré: « Nous allons examiner tout ce que nous pouvons faire avec les autorités du football pour nous assurer que cela ne se passe pas. la façon dont il est actuellement proposé.

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

« Je ne pense pas que ce soit une bonne nouvelle pour les fans, je ne pense pas que ce soit une bonne nouvelle pour le football dans ce pays. »

Il a ajouté: «Ces clubs ne sont pas seulement de grandes marques mondiales – bien sûr, ce sont de grandes marques mondiales – ce sont aussi des clubs qui sont historiquement originaires de leurs villes, de leurs villes, de leurs communautés locales, ils devraient avoir un lien avec ces fans, et avec la base de fans de leur communauté.

«Il est donc très, très important que cela continue d’être le cas. Je n’aime pas l’apparence de ces propositions et nous allons nous consulter sur ce que nous pouvons faire. »